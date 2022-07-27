Mercedes-Benz Türk en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu

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Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2022’nin ilk 6 ayında en çok patent başvurusu yapan şirketleri açıkladı. Mercedes-Benz Türk, 112 adet patent başvurusu ile 2022’nin ilk yarısında en fazla başvuru yapan şirket oldu.

TÜRKPATENT'e 2022'nin ilk 6 ayında ne kadar başvuru yapıldı? 1 hf. önce eklendi

Mercedes’in İstanbul’daki Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesindeki İstanbul Ar-Ge Merkezi için 2009 yılında Ar-Ge Merkezi Belgesi alındı. Aksaray’daki Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE birimi için 2018 yılında Ar-Ge Merkezi belgeleri alındı. Bu seneki patent başvurularının 90’ı Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinden, 22’si ise Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından yapıldı. Mercedes-Benz Türk, 2014 yılından bu yana toplam 621 adet patent başvurusu gerçekleştirdi.

Hangi çalışmalar için patent başvuruları yapıldı?

Ar-Ge ekibinin çalışmaları hakkında bilgi veren Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “İstanbul AR-GE Merkezimiz birbirinden önemli işlere imza atıyor. Çeşitli atıklardan geri dönüştürülen bio-bazlı plastik hammaddeleri kullanarak otobüsler için geliştirmekte olduğumuz dış tasarım parçaları bunun en güzel örneği. Bu ve benzeri hammaddeleri kullanarak karbon ayak izini azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamayı hedeflerken döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız. Araçların altında bulunan kaplamanın araç altı seviyesine göre ayarlanabilmesi, Kuzey Amerika pazarına sunduğumuz Tourrider’ın tamponlarında kullanılan ve çarpışma esnasında darbe sönümlenmesini sağlayan malzemeyi de örnekler arasında sayabiliriz.” dedi.

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Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise; “Yaptığımız patent başvurularının konularını genel olarak; dorse, kabin, motor sistemleri, elektrikli araç batarya sistemleri ve motor batarya sistemleri olarak özetleyebiliriz. Geleceğin elektrikli kamyonlarının batarya sistemleri ve araç üzerinde kullanılacak yeni teknolojilerin gelişiminde imzamız bulunuyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi olarak, geleceğin kamyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz” diye konuştu.

2021'in ilk yarısında en fazla patent başvurusu yapan firmalar:

Mercedes-Benz Türk: 112 ASELSAN: 71 Arçelik: 61 Tırsan Treyler: 49 Vestel Beyaz Eşya: 47 Bilim İlaç: 41 Vestel Elektronik: 37 Türk Telekom: 25 Femaş Metal: 21 Sanovel İlaç: 21 TUSAŞ: 18

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Mercedes-Benz Türk en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu