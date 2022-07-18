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    TÜRKPATENT'e başvuru sayısı açıklandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvurusu istatistiklerini açıkladı. 3 bin 500'ün üzerinde patent başvurusu yapıldı.
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    TÜRKPATENT'e 2022'nin ilk 6 ayında ne kadar başvuru yapıldı?
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    Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2022’nin ilk 6 ayında yapılan başvuru sayısı açıklandı. Ocak-Haziran 2022 döneminde 126 bin 783 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı.

    Yılın ilk 6 ayında 3 bin 657 yerli patent başvurusu 

    Yılın ilk yarısında 3 bin 657 patent, 3 bin 229 faydalı model, 87 bin 932 marka, 31 bin 965 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Geçen senenin ilk 6 ayına kıyasla yerli patent başvurularında yüzde 3 artış, yerli faydalı model başvurularında yüzde 34, yerli tasarım başvurularında ise yüzde 28 artış yaşandı.

    En çok yerli patent başvurusunda bulunan kurulum Mercedes-Benz Türk oldu. En çok başvuru yapan ilk 50 kuruluşun arasında 14 üniversite yer aldı. En fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında ilk sırayı 17’şer başvuru ile Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi paylaştı. En çok başvuruyu yapan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa şeklinde gerçekleşti.

    AB tescilli coğrafi işaret sayısı 8’e çıktı

    2022’nin ilk 6 ayında 163 coğrafi işaret tescili yapıldı. Toplam tescilli coğrafi işaret sayımız bin 149’a ulaştı. Bu sene Giresun tombul fındığının tescillenmesiyle birlikte Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’nin coğrafi işaret sayısı 8’e yükseldi. Geçtiğimiz dönemlerde Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı, coğrafi işaret almıştı.

    En fazla patent başvurusu yapan firmalar:

    1. Mercedes-Benz Türk: 112
    2. ASELSAN: 71
    3. Arçelik: 61
    4. Tırsan Treyler: 49
    5. Vestel Beyaz Eşya: 47
    6. Bilim İlaç: 41
    7. Vestel Elektronik: 37
    8. Türk Telekom: 25
    9. Femaş Metal: 21
    10. Sanovel İlaç: 21
    11. TUSAŞ: 18
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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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