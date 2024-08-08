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    Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı: Ne zaman çıkacak?

    Togg’un 2019 yılında ön gösterimini yaptığı ve ilk defa CES 2024’te tanıttığı elektrikli spor sedan T10F için önemli bir gelişme yaşandı. Togg T10F için mühendislik testlerinin başladığı açıklandı.
    Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı Tam Boyutta Gör
    Togg'un 2025 yılından itibaren satışa sunacağı ikinci model olan yeni Togg T10F, bu yılın başlarında CES 2024 fuarında resmen tanıtılmıştı. T10F, fastback gövde tipi ve modern tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekerken firmadan yapılan açıklamada araç için mühendislik testlerine başlandığı bildirildi.

    Togg T10F için testler başladı

    Yapılan açıklamaya göre T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Bu süre zarfında Togg T10F, güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerini tamamlarken ayrıca mevsimsel testlerden de geçecek.

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedeflediklerini söyledi. Togg, Nisan 2025 tarihinden itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Karakaş, firmanın SUV modeli T10X için ise Avrupa’da öncelikle Almanya pazarına girmek istediklerini ve tüm hazırlıkları yapmaya çalıştıklarını söyledi. Togg aynı zamanda 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

    T10F, üç versiyona sahip olacak

    Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı Tam Boyutta Gör
    2025 yılında çıkacak olan Togg T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

    T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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