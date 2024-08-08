Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı: Ne zaman çıkacak?

Togg T10F için testler başladı
Yapılan açıklamaya göre T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Bu süre zarfında Togg T10F, güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerini tamamlarken ayrıca mevsimsel testlerden de geçecek.
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedeflediklerini söyledi. Togg, Nisan 2025 tarihinden itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Karakaş, firmanın SUV modeli T10X için ise Avrupa’da öncelikle Almanya pazarına girmek istediklerini ve tüm hazırlıkları yapmaya çalıştıklarını söyledi. Togg aynı zamanda 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
T10F, üç versiyona sahip olacak
T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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