Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı: Ne zaman çıkacak?

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Tam Boyutta Gör Togg'un 2025 yılından itibaren satışa sunacağı ikinci model olan yeni Togg T10F, bu yılın başlarında CES 2024 fuarında resmen tanıtılmıştı. T10F, fastback gövde tipi ve modern tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekerken firmadan yapılan açıklamada araç için mühendislik testlerine başlandığı bildirildi.

Togg T10F için testler başladı

Yapılan açıklamaya göre T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Bu süre zarfında Togg T10F, güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerini tamamlarken ayrıca mevsimsel testlerden de geçecek.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedeflediklerini söyledi. Togg, Nisan 2025 tarihinden itibaren T10F’yi Türkiye’den başlayarak müşterileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Karakaş, firmanın SUV modeli T10X için ise Avrupa’da öncelikle Almanya pazarına girmek istediklerini ve tüm hazırlıkları yapmaya çalıştıklarını söyledi. Togg aynı zamanda 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

T10F, üç versiyona sahip olacak

Tam Boyutta Gör 2025 yılında çıkacak olan Togg T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

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T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak. T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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Merakla beklenen Togg T10F için testler başladı