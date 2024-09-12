Mercedes ve Factorial'ın yeni katı hal pili, elektrikli araçların menzilini %80 arttıracak

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Tam Boyutta Gör Mercedes, yeni nesil elektrikli otomobillerinde kullanılmak üzere katı hal pil teknolojisine yatırım yapıyor. ABD merkezli Factorial şirketiyle işbirliği yapan şirket, yatırımlarının karşılığını almak üzere. Factorial'ın geliştirdiği yeni nesil katı hal piller, elektrikli araçların menzilini %80'e kadar arttırmayı vaat ediyor.

Mercedes, Hyundai ve Stellantis dahil olmak üzere Factorial'ın 2022'deki 200 milyon dolarlık bağış toplamasına yatırım yapan birkaç otomobil üreticisinden biriydi. Yıllardır katı hal pilleri üzerinde çalışan Factorial, tescilli katı hal FEST (Faktöriyel Elektrolit Sistem Teknolojisi) platformunu ilerletiyor. FEST platformuna dayanan katı hal pil hücreleri bu yazın başlarında Mercedes'e teslim edildi.

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Sülfür tabanlı yeni katı hal pil hücrelerini tanıttı

Şirketin son atılımı ise yeni tamamen katı hal pili Slostice oldu. Bu yeni pil, Mercedes ile birlikte yeni nesil modellere güç sağlamak için geliştirildi. 450 Wh/kg yoğunluğa sahip hücreler, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan son teknoloji kuru katot tasarımını kullanıyor.

Factorial, yeni pillerinin elektrikli araçların menzilini %80'e kadar artırmanın yanı sıra, araç ağırlığını önemli ölçüde azaltarak (%40) verimliliği artırabileceğini söylüyor. Ayrıca, sülfür bazlı tamamen katı hal elektrolit sisteminin, daha yanıcı ve uçucu sıvı elektrolit tasarımlarının güvenlik risklerine sahip olmadığını iddia ediyor. Yeni hücreler, 90 santigrat derecenin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında kararlılığını koruyabiliyor. Bu sayede batarya paketlerindeki gelişmiş soğutma sistemlerine olan gereksinimi azaltabilir.

Factorial, yeni tamamen katı hal bataryalarının on yılın sonuna kadar piyasaya çıkmasını bekliyor.

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Mercedes'in yeni pili elektrikli araçların menzilini arttıracak