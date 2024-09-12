Mercedes ve Factorial'ın yeni katı hal pili, elektrikli araçların menzilini %80 arttıracak

Mercedes, Hyundai ve Stellantis dahil olmak üzere Factorial'ın 2022'deki 200 milyon dolarlık bağış toplamasına yatırım yapan birkaç otomobil üreticisinden biriydi. Yıllardır katı hal pilleri üzerinde çalışan Factorial, tescilli katı hal FEST (Faktöriyel Elektrolit Sistem Teknolojisi) platformunu ilerletiyor. FEST platformuna dayanan katı hal pil hücreleri bu yazın başlarında Mercedes'e teslim edildi.
Sülfür tabanlı yeni katı hal pil hücrelerini tanıttı
Şirketin son atılımı ise yeni tamamen katı hal pili Slostice oldu. Bu yeni pil, Mercedes ile birlikte yeni nesil modellere güç sağlamak için geliştirildi. 450 Wh/kg yoğunluğa sahip hücreler, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan son teknoloji kuru katot tasarımını kullanıyor.
Factorial, yeni pillerinin elektrikli araçların menzilini %80'e kadar artırmanın yanı sıra, araç ağırlığını önemli ölçüde azaltarak (%40) verimliliği artırabileceğini söylüyor. Ayrıca, sülfür bazlı tamamen katı hal elektrolit sisteminin, daha yanıcı ve uçucu sıvı elektrolit tasarımlarının güvenlik risklerine sahip olmadığını iddia ediyor. Yeni hücreler, 90 santigrat derecenin üzerindeki çalışma sıcaklıklarında kararlılığını koruyabiliyor. Bu sayede batarya paketlerindeki gelişmiş soğutma sistemlerine olan gereksinimi azaltabilir.
Factorial, yeni tamamen katı hal bataryalarının on yılın sonuna kadar piyasaya çıkmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.