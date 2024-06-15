Katı hal pil yarışı kızışıyor: Mercedes hücreleri test ediyor

İlk B numunelerini Mercedes'e gönderdi
Factorial, lityum metal yarı katı hal pil hücreleriyle Stellantis, Mercedes ve Hyundai gibi büyük otomobil üreticilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Lityum iyon pillerle aynı üretim hatlarından çıkan ve benzer maliyete sahip olan bu piller, yüksek enerji yoğunluğuyla uzun menzilli araçların önünü açıyor. Şirket bu ay, daha fazla test ve geliştirme için ilk B numunelerini Mercedes-Benz'e gönderdiğin açıkladı.
Factorial, ilk olarak 100 Ah katı hal hücresini Stellantis ile işbirliği içinde CES 2023'te tanıtmıştı. Şirket ilk 100 Ah A numunelerini geçen yılın Ekim ayında otomotiv ortaklarına göndermeye başladı ve şu anda yalnızca Mercedes'e 1.000'den fazla A numune hücresi teslim etti. Şirket şimdi de, ilk 106 Ah B numune hücrelerinin Mercedes'e gönderildiğini duyurdu.
Pil hücreleri ve diğer otomotiv bileşenleri, üretim öncesinde A'dan D'ye kadar uzanan çok aşamalı bir test ve geliştirme sürecinden geçiyor. A prototipi, ticari kullanıma yönelik ilk çalışan örnek olarak adlandırılıyor. B örnekleri ise daha sıkı testlere tabi tutulan daha olgun bir prototip olarak adlandırılıyor. Bu numuneler, kapsamlı testler için modüllere ve pil paketlerine entegre edilecek.
Yüksek enerji yoğunluğuna sahip
Factorial'ın hücreleri, lityum metal anot, yarı katı elektrolit ve yüksek kapasiteli katot içeren "Factorial Elektrolit Sistem Teknolojisi" (FEST) olarak adlandırılıyor. Şirket, lityum metal pil hücrelerinin 391 Wh/kg'a varan enerji yoğunluğuna sahip olduğunu ve bu değerin mevcut nesil lityum iyon teknolojisinin 300 Wh/kg tavan değerinin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Günümüzde oldukça popüler hale gelen lityum demir fosfat pillerden (160 Wh/kg) ise 2.5 kat yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Üstelik yarı katı elektrolit, lityum iyon pillerdeki sıvı elektrolitlere kıyasla güvenliği artırıyor.
Factorial, geleneksel bir lityum iyon paketiyle karşılaştırıldığında ağırlık ve boyutta yaklaşık %30 oranında düşüş sağlayan 90 kWh'lik bir bataryayla, 1000 km üzeri menzile ulaşılabileceğini belirtiyor.
Şirket Ekim 2023'te, Massachusetts'te bir pil üretim tesisi açtı. Tesis, 200 MW kapasiteyle tam kapasiteli çalışır duruma geldiğinde ABD'deki en büyük katı hal üretim tesisi olacak. Şirket ayrıca, bu yılın Nisan ayında LG Chem ile katı hal pil gelişiminin hızlandırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.Kaynakça https://newatlas.com/automotive/factorial-solid-state-battery-b-sample/ https://factorialenergy.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.