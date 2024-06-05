Mercedes ve Stellantis, Avrupa'daki batarya fabrikası yatırımlarını durdurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes ve Stellantis, Avrupa'da kuracakları batarya fabrikası yatırımlarını duraklattılar. Gerekçe olarak ise elektrikli araç satışlarının artış ivmesinin düşmesi ve lityum demir fosfat (LFP) bataryaların yaygınlaşması gösteriliyor.

İki şirket 2021 yılında batarya hücreleri üretimi için ortaklık yaparak Automotive Cells Company (ACC) şirketini kurdu. Şirket, bu yılın başlarında dört fabrika inşa etmek için 4,4 milyar euro topladı ve fabrikaların inşası için toplam 7,6 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu. Ortak girişim, ilk pil fabrikasını geçtiğimiz sene Fransa'nın Douvrin kentinde açtı.

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Almanya ve İtalya'daki fabrika çalışmaları durduruldu

Ancak Bloomberg, ACC'nin Almanya'daki yeni fabrikasındaki çalışmaların ve İtalya'daki fabrika sahasındaki hazırlık çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi. Bu fabrikalarla ilgili nihai kararını vermeyen şirket, yatırım hızı konusunda esnek kalmayı ve pazar trendlerine göre tepki vermeyi planladığını söyleyerek yıl sonunda kesin karara varacağını belirtti. Lityum iyon pil hücrelerinin üretilmesi planlanan tesislerin, daha uygun fiyatlı olan ve gittikçe yaygınlaşan LFP pil üretim tesisine dönüşme ihtimali de konuşuluyor.

Daha önce Mercedes, 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlara geçme taahhüdünde bulunmuş ancak Şubat ayında planlarını ertelediğini ve 2030'da satışların yarısının tamamen elektrikli olmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

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Mercedes ve Stellantis, batarya fabrikası yatırımlarını durdurdu