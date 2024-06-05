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    Anlık Bildirim

    Mercedes ve Stellantis, Avrupa'daki batarya fabrikası yatırımlarını durdurdu

    Mercedes ve Stellantis, Avrupa'da kuracakları batarya fabrikası yatırımlarını duraklattılar. Gerekçe olarak elektrikli araç satışlarının artış ivmesinin düşmesi gösteriliyor.
    Mercedes ve Stellantis, batarya fabrikası yatırımlarını durdurdu Tam Boyutta Gör
    Mercedes ve Stellantis, Avrupa'da kuracakları batarya fabrikası yatırımlarını duraklattılar. Gerekçe olarak ise elektrikli araç satışlarının artış ivmesinin düşmesi ve lityum demir fosfat (LFP) bataryaların yaygınlaşması gösteriliyor.

    İki şirket 2021 yılında batarya hücreleri üretimi için ortaklık yaparak Automotive Cells Company (ACC) şirketini kurdu. Şirket, bu yılın başlarında dört fabrika inşa etmek için 4,4 milyar euro topladı ve fabrikaların inşası için toplam 7,6 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu. Ortak girişim, ilk pil fabrikasını geçtiğimiz sene Fransa'nın Douvrin kentinde açtı.

    Almanya ve İtalya'daki fabrika çalışmaları durduruldu

    Ancak Bloomberg, ACC'nin Almanya'daki yeni fabrikasındaki çalışmaların ve İtalya'daki fabrika sahasındaki hazırlık çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi. Bu fabrikalarla ilgili nihai kararını vermeyen şirket, yatırım hızı konusunda esnek kalmayı ve pazar trendlerine göre tepki vermeyi planladığını söyleyerek yıl sonunda kesin karara varacağını belirtti. Lityum iyon pil hücrelerinin üretilmesi planlanan tesislerin, daha uygun fiyatlı olan ve gittikçe yaygınlaşan LFP pil üretim tesisine dönüşme ihtimali de konuşuluyor.

    Daha önce Mercedes, 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlara geçme taahhüdünde bulunmuş ancak Şubat ayında planlarını ertelediğini ve 2030'da satışların yarısının tamamen elektrikli olmasını hedeflediklerini açıklamıştı. 

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-04/mercedes-stellantis-pause-battery-plans-to-weigh-low-cost-cells https://electrek.co/2024/06/04/mercedes-and-stellantis-pause-eu-battery-factories-may-switch-to-lfp-cells/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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