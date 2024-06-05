Mercedes ve Stellantis, Avrupa'daki batarya fabrikası yatırımlarını durdurdu

İki şirket 2021 yılında batarya hücreleri üretimi için ortaklık yaparak Automotive Cells Company (ACC) şirketini kurdu. Şirket, bu yılın başlarında dört fabrika inşa etmek için 4,4 milyar euro topladı ve fabrikaların inşası için toplam 7,6 milyar euro yatırım yapmayı planlıyordu. Ortak girişim, ilk pil fabrikasını geçtiğimiz sene Fransa'nın Douvrin kentinde açtı.
Almanya ve İtalya'daki fabrika çalışmaları durduruldu
Ancak Bloomberg, ACC'nin Almanya'daki yeni fabrikasındaki çalışmaların ve İtalya'daki fabrika sahasındaki hazırlık çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi. Bu fabrikalarla ilgili nihai kararını vermeyen şirket, yatırım hızı konusunda esnek kalmayı ve pazar trendlerine göre tepki vermeyi planladığını söyleyerek yıl sonunda kesin karara varacağını belirtti. Lityum iyon pil hücrelerinin üretilmesi planlanan tesislerin, daha uygun fiyatlı olan ve gittikçe yaygınlaşan LFP pil üretim tesisine dönüşme ihtimali de konuşuluyor.
Daha önce Mercedes, 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlara geçme taahhüdünde bulunmuş ancak Şubat ayında planlarını ertelediğini ve 2030'da satışların yarısının tamamen elektrikli olmasını hedeflediklerini açıklamıştı.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-04/mercedes-stellantis-pause-battery-plans-to-weigh-low-cost-cells https://electrek.co/2024/06/04/mercedes-and-stellantis-pause-eu-battery-factories-may-switch-to-lfp-cells/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.