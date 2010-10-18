Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz Doğalgazlı Otomobiller Üzerinde Çalışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,9b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mercedes-Benz Doğalgazlı Otomobiller Üzerinde Çalışıyor
Tam Boyutta Gör

Bütün otomobil firmaları gibi Mercedes-Benz de alternatif yakıtlar üzerinde tüm gücüyle çalışıyor.Yaklaşık 10 yıldır hidrojen yakıt pilleri üzerinde çalışan ve güncel B serisine bu sistemi entegre eden Mercedes, B Series F-Cell modelini sınırlı sayıda üretti. Alternatif yakıt çalışmalarını hidrojenle sınırlandırmayan Alman markası, doğalgazla çalışan Mercedes-Benz'ler için de kolları sıvadı.

Mercedes-Benz, yılın sonuna kadar anavatanı Almanya'da CNG Mercedes E Serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdilik başka bir ülkeye ithal edilmesi planlanmayan modelin Almanya'da ciddi satış başarısı yakalaması tahmin ediliyor. Mercedes-Benz yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre ise Amerika'dan gelen taleplere daha sonra karşılık verilebilme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

Hem marka yetkililerinin açıklamalarından hem de Türkiye'de CNG istasyonlarının gelişmemesinden dolayı modelin ülkemize hiç bir dönemde gelmeyeceği söylenebilir.

Mercedes-Benz Doğalgazlı Otomobiller Üzerinde Çalışıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lazarotti 9 yıl
Evet depoloma sıkıntısı büyük sorun.

Normal bir araç için 150-200 km menzil zor çıkıyor.

Önemli olan ülkemize gelmesi ve yaygınlaşması.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sotoxs 9 yıl
biz tüp takınca mercedeslere ciplere herkes gülmüştü. kanun çıksada bor sistemine teknolojik hazır milletimiz bedavaya yakın yakıtın keyfini sürse. aman bor birde toryum vb gaptırmayalım sakın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vector x-31 9 yıl
doğal gaz mazottan pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 9 yıl
CNG li manlar calışıyor ankarada ızır vızır şehirden cıkmayacaksa ankarada calışır bu arac yada gaz alan tüm şehirlerde kombiden bi uzatma cakmeye bakar deponun dolması...
bizim arkadaş arabaya basılan otogazla tüpü doldurtuyordu bi aparat yaptırmış sanayiye;))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 9 yıl
Doğalgaz LPG gibi arabalara sonradan takılabiliyor. Taylandda hatrı sayılır miktarda CNG li araç yollarda geziyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avionics 9 yıl
zaten doğalgaza dünya para ödüyoruz. bir de bu olursa fiyatı daha da uçar gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatan haini Spartacus 9 yıl
Zaten bizde ne geliştiki .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 9 yıl
Doğalgazdan sonra ne çıkaracaklar çok merak ediyorum. Yakında kömür filan da çıkarsa şaşırmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor06 9 yıl

the-revival

Doğalgazdan sonra ne çıkaracaklar çok merak ediyorum. Yakında kömür filan da çıkarsa şaşırmam


Artan petrol fiyatları doğal olarak alternatif kaynaklara yöneltiyor.Gelişen teknoloji daha neler gösterecek bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiredWarrior 9 yıl

the-revival

Doğalgazdan sonra ne çıkaracaklar çok merak ediyorum. Yakında kömür filan da çıkarsa şaşırmam







Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 8 yıl

the-revival

Doğalgazdan sonra ne çıkaracaklar çok merak ediyorum. Yakında kömür filan da çıkarsa şaşırmam

gelecek elektrikli araçların.sonrası artık füzyonmu olur ne olur bilmem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3884 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, mercedes
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Google sesli arama artık Türkçe anlıyor! 9 yıl G Data ile sanal saldırılar, virüs tehdidi ve anti-virüs uygulamaları üzerine konuştuk 9 yıl 1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında 9 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim