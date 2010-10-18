Mercedes-Benz Doğalgazlı Otomobiller Üzerinde Çalışıyor

Bütün otomobil firmaları gibi Mercedes-Benz de alternatif yakıtlar üzerinde tüm gücüyle çalışıyor.Yaklaşık 10 yıldır hidrojen yakıt pilleri üzerinde çalışan ve güncel B serisine bu sistemi entegre eden Mercedes, B Series F-Cell modelini sınırlı sayıda üretti. Alternatif yakıt çalışmalarını hidrojenle sınırlandırmayan Alman markası, doğalgazla çalışan Mercedes-Benz'ler için de kolları sıvadı.

Mercedes-Benz, yılın sonuna kadar anavatanı Almanya'da CNG Mercedes E Serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdilik başka bir ülkeye ithal edilmesi planlanmayan modelin Almanya'da ciddi satış başarısı yakalaması tahmin ediliyor. Mercedes-Benz yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre ise Amerika'dan gelen taleplere daha sonra karşılık verilebilme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

Hem marka yetkililerinin açıklamalarından hem de Türkiye'de CNG istasyonlarının gelişmemesinden dolayı modelin ülkemize hiç bir dönemde gelmeyeceği söylenebilir.