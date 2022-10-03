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    Merge yükseltmesi sonrası Ethereum'un piyasa değeri düştü

    Ethereum'un merakla beklenen Merge yükseltmesi, yalnızca ağın enerji tüketimini yüzde 95 oranında azaltmayı başardı ancak Ethereum'un piyasa değerinde düşüşe neden oldu.
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    Merge yükseltmesi sonrası Ethereum'un piyasa değeri düştü
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    Ethereum Blockchain ağı oldukça önemli bir yükseltmeyi geride bıraktı. Yıllardır kullandığı Proof of Work (PoW) konsensüsünü bırakarak Proof of Stake (PoS) mekanizmasına geçiş yapan Ethereum, verim konusunda yüzde 95 daha az enerji tüketir hâle geldi. Ancak Ethereum’un (ETH) piyasa değeri Merge gerçekleştiğinden beri yüzde 20’nin üzerinde azaldı.

    Ayrıca, birleşme, madenciler için de önemli değişikliklere yol açtı. Ancak, mevcut ayı piyasası ile Merge’ün ilk aşamaları, varlıkta rekor miktarda sermaye çıkışı görünmesi nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

    Ethereum, 15 Eylül’de Merge yükseltmesini tamamladığında 197 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. Merge’den sonraki süreçten bugüne piyasa değeri, 158 milyara dolara geriledi. Bu da yaklaşık 37,66 milyar dolarlık kayıp yaşandığını gösteriyor.

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