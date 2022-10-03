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    İflasa sürüklenen Celcius hakkında ABD Adalet Bakanlığı'ndan karar

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı, kripto para çekme işlemlerini durduran Celcius hakkında yeni kararlar aldı. Celcius, borçlulardan herhangi bir talepte bulunamayacak.
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    Adalet Bakanlığı'ndan hakkında Celcius karar
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    ABD Adalet Bakanlığı, dava sürecinde olan borç verme platformu Celsius için herhangi bir şekilde para çekme işlemlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, Celsius’un sahip olduğu kripto varlıklar ve bilançosu ile müşterilerine ödemesi gereken borç yükümlükleri arasındaki ilişkiyi henüz tam anlamıyla sonuçlandırmadı.

    Kripto borç verme platformu Celsius, iflasını açıklamasının ardından, müşterilere fonlarını iade etmek için yeni yollar aramaya başlamıştı. Celsius, bu ayın başlarında müşterilere fonlarını iade etmek için mahkemeden talepte bulundu. Yetkililer buna itiraz etti ve soruşturma tamamlanana kadar bunun reddedilmesini istedi.  

    Söz konusu yapılan itirazda şu ifadelere yer verildi:

    “Bu önergeleri değerlendirmek için gerekli olan gerçekler, Denetim Görevlisi Önergesi tarafından şeffaflıktan yoksun olarak tanımlanan ve Denetim Görevlisinin Denetim Görevlisi Raporunda araştırmak ve analiz etmek zorunda olduğu kesin gerçeklerdir”

    Son olarak belirtmek gerekirse Adalet Bakanlığı, Celsius’un hesapları birleştirmesi ve müşterilerin hesaplarında neden değişikliklikler yapıldığı hakkında daha fazla bilgi talep ediyor.

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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