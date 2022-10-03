İflasa sürüklenen Celcius hakkında ABD Adalet Bakanlığı'ndan karar

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ABD Adalet Bakanlığı, dava sürecinde olan borç verme platformu Celsius için herhangi bir şekilde para çekme işlemlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık, Celsius’un sahip olduğu kripto varlıklar ve bilançosu ile müşterilerine ödemesi gereken borç yükümlükleri arasındaki ilişkiyi henüz tam anlamıyla sonuçlandırmadı.

Kripto borç verme platformu Celsius, iflasını açıklamasının ardından, müşterilere fonlarını iade etmek için yeni yollar aramaya başlamıştı. Celsius, bu ayın başlarında müşterilere fonlarını iade etmek için mahkemeden talepte bulundu. Yetkililer buna itiraz etti ve soruşturma tamamlanana kadar bunun reddedilmesini istedi.

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Söz konusu yapılan itirazda şu ifadelere yer verildi:

“Bu önergeleri değerlendirmek için gerekli olan gerçekler, Denetim Görevlisi Önergesi tarafından şeffaflıktan yoksun olarak tanımlanan ve Denetim Görevlisinin Denetim Görevlisi Raporunda araştırmak ve analiz etmek zorunda olduğu kesin gerçeklerdir”

Son olarak belirtmek gerekirse Adalet Bakanlığı, Celsius’un hesapları birleştirmesi ve müşterilerin hesaplarında neden değişikliklikler yapıldığı hakkında daha fazla bilgi talep ediyor.

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