Apple devrim yapıyor: iOS uygulamaları web sitelerinden indirilebilecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği sınırları içerisinde üçüncü taraf uygulama mağazası, App Store harici uygulama yükleme ve üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verme şeklinde üç önemli hamle yapan Apple ilginç bir güncelleme daha yaptı.

Web sitelerinde iOS uygulamaları

Apple’ın duyurduğu yeni gelişme, AB sınırları içerisindeki iOS geliştiricilerinin kendi web sitelerinde uygulamalarını yerleştirebilmelerini sağlıyor. En az 2 yıllık App Store geliştiricisi olan ve bir önceki yıl toplamda 1 milyondan fazla indirme alanlar bu programa katılabilecek.

Apple, Avrupa'da ayak diretiyor 3 gün önce eklendi

Bu sayede geliştiriciler hem uygulama mağazasında hem de kendi sitelerinde uygulamalarını sunabilecekler. Bu uygulamalar sistem fonksiyonelliğine, kullanıcı verisi yedeklemeye ve geri yüklemeye erişim sağlayabiliyor. Apple önümüzdeki haftalarda başvuru modülünü hayata geçirecek.

Diğer taraftan App Store içerisinde sadece geliştiricinin uygulama ve oyunlarının olduğu yeni bir kategori açıyor. Bu kategoride pek çok geliştiricinin yapımı bulunabilecek. Son olarak geliştiriciler kendi ödeme yöntemleri için Apple’ın şablon yönlendirme tasarımı yerine kendi tasarımlarını kullanabilecekler.

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