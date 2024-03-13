Apple devrim yapıyor: iOS uygulamaları web sitelerinden indirilebilecek

Web sitelerinde iOS uygulamaları
Apple’ın duyurduğu yeni gelişme, AB sınırları içerisindeki iOS geliştiricilerinin kendi web sitelerinde uygulamalarını yerleştirebilmelerini sağlıyor. En az 2 yıllık App Store geliştiricisi olan ve bir önceki yıl toplamda 1 milyondan fazla indirme alanlar bu programa katılabilecek.
Bu sayede geliştiriciler hem uygulama mağazasında hem de kendi sitelerinde uygulamalarını sunabilecekler. Bu uygulamalar sistem fonksiyonelliğine, kullanıcı verisi yedeklemeye ve geri yüklemeye erişim sağlayabiliyor. Apple önümüzdeki haftalarda başvuru modülünü hayata geçirecek.
Diğer taraftan App Store içerisinde sadece geliştiricinin uygulama ve oyunlarının olduğu yeni bir kategori açıyor. Bu kategoride pek çok geliştiricinin yapımı bulunabilecek. Son olarak geliştiriciler kendi ödeme yöntemleri için Apple’ın şablon yönlendirme tasarımı yerine kendi tasarımlarını kullanabilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.