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    Apple TV+'a 50'den fazla popüler film eklendi (ABD ile sınırlı)

    Apple, Apple TV+ aboneleri için diğer stüdyolardan 50'den fazla film sunuyor. Bazıları 4K kalitede ve 3D filmlerden oluşan koleksiyon, sınırlı süreliğine Amerika'daki kullanıcılara açıldı.
    apple tv plus 50 film Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple TV Plus aboneleri için Mad Max: Fury Road, A Star Is Born, Titanic, Con Air, The Bodyguard, Zoolander dahil çeşitli stüdyolardan 50’den fazla yeni filmden oluşan koleksiyonu açtı. Filmlerden çoğu 4K olarak izlenebiliyor ve hatta Jurassic World, Edge of Tomorrow, Gravity gibi birkaç film de 3D olarak mevcut. Bu filmler maalesef ABD’deki abonelere açık.

    Apple TV+'a eklenen yeni filmler

    Great Movies on Apple TV Plus” başlığında toplanan filmler, popüler ve klasiklerden oluşuyor. Koleksiyondaki filmler:

    • 21 Jump Street (Liseli Polisler)
    • 300 (300 Spartalı)
    • American Sniper (Keskin Nişancı)
    • Argo (Operasyon Argo)
    • Bad Boys
    • Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü)
    • Captain Phillips (Kaptan Phillips)
    • Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)
    • Con Air
    • Draft Day
    • Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında)
    • Ferris Bueller's Day Off (Ferris Bueller'le Bir Gün)
    • Fight Club (Dövüş Kulübü)
    • Failure to Launch (Düş Yakamızdan)
    • Fast & Furious 6 (Hızlı ve Öfkeli 6)
    • Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu)
    • Good Burger (Kahraman Hamburgerci)
    • Gravity (Yerçekimi)
    • Horrible Bosses (Patrondan Kurtulma Sanatı)
    • How To Lose A Guy In 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir)
    • I Am Legend (Ben Efsaneyim)
    • Jurassic World
    • Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık)
    • Kill Bill Volume 1
    • Kill Bill Volume 2
    • Knocked Up (Kaza Kurşunu)
    • Mad Max: Fury Road
    • Mean Girls
    • Men In Black (Siyah Giyen Adamlar)
    • Minority Report (Azınlık Raporu)
    • Old School (Eski Dostlar)
    • Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)
    • Spider-Man (Örümcek Adam)
    • Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)
    • Star Trek (Uzay Yolu)
    • Star Trek: Into Darkness (Bilinmeze Doğru Star Trek)
    • Star Trek Beyond (Star Trek Sonsuzluk)
    • The Accountant (Hesaplaşma)
    • The Bodyguard
    • The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak)
    • The Prestige (Prestij)
    • The Proposal (Teklif)
    • The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)
    • Titanic (Titanik)
    • Training Day (İlk Gün)
    • Two Weeks Notice (Aşka İki Hafta)
    • Wyatt Earp
    • Zodiac
    • Zombieland
    • Zoolander (Zırtapoz)

    Apple, diğer stüdyolardan filmleri ilk kez dijital platformuna eklemiyor ancak ilk kez bu kadar fazla filmden oluşan bir koleksiyon sundu. Bu arada Ridley Scott’ın tarihi aksiyon destanı Napoleon Apple TV+’a geldi. Napolyon, Apple orijinal filmi ve platformda kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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