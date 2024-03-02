Apple TV+'a 50'den fazla popüler film eklendi (ABD ile sınırlı)

Tam Boyutta Gör Apple, Apple TV Plus aboneleri için Mad Max: Fury Road, A Star Is Born, Titanic, Con Air, The Bodyguard, Zoolander dahil çeşitli stüdyolardan 50’den fazla yeni filmden oluşan koleksiyonu açtı. Filmlerden çoğu 4K olarak izlenebiliyor ve hatta Jurassic World, Edge of Tomorrow, Gravity gibi birkaç film de 3D olarak mevcut. Bu filmler maalesef ABD’deki abonelere açık.

Apple TV+ 2024'te çıkacak dizilerini tanıttı 3 hf. önce eklendi

Apple TV+'a eklenen yeni filmler

“Great Movies on Apple TV Plus” başlığında toplanan filmler, popüler ve klasiklerden oluşuyor. Koleksiyondaki filmler:

21 Jump Street (Liseli Polisler)

300 (300 Spartalı)

American Sniper (Keskin Nişancı)

Argo (Operasyon Argo)

Bad Boys

Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü)

Captain Phillips (Kaptan Phillips)

Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)

Con Air

Draft Day

Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında)

Ferris Bueller's Day Off (Ferris Bueller'le Bir Gün)

Fight Club (Dövüş Kulübü)

Failure to Launch (Düş Yakamızdan)

Fast & Furious 6 (Hızlı ve Öfkeli 6)

Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu)

Good Burger (Kahraman Hamburgerci)

Gravity (Yerçekimi)

Horrible Bosses (Patrondan Kurtulma Sanatı)

How To Lose A Guy In 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir)

I Am Legend (Ben Efsaneyim)

Jurassic World

Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık)

Kill Bill Volume 1

Kill Bill Volume 2

Knocked Up (Kaza Kurşunu)

Mad Max: Fury Road

Mean Girls

Men In Black (Siyah Giyen Adamlar)

Minority Report (Azınlık Raporu)

Old School (Eski Dostlar)

Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)

Spider-Man (Örümcek Adam)

Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)

Star Trek (Uzay Yolu)

Star Trek: Into Darkness (Bilinmeze Doğru Star Trek)

Star Trek Beyond (Star Trek Sonsuzluk)

The Accountant (Hesaplaşma)

The Bodyguard

The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak)

The Prestige (Prestij)

The Proposal (Teklif)

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)

Titanic (Titanik)

Training Day (İlk Gün)

Two Weeks Notice (Aşka İki Hafta)

Wyatt Earp

Zodiac

Zombieland

Zoolander (Zırtapoz)

Apple, diğer stüdyolardan filmleri ilk kez dijital platformuna eklemiyor ancak ilk kez bu kadar fazla filmden oluşan bir koleksiyon sundu. Bu arada Ridley Scott’ın tarihi aksiyon destanı Napoleon Apple TV+’a geldi. Napolyon, Apple orijinal filmi ve platformda kalacak.

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Apple TV Plus'a 50'den fazla popüler film eklendi