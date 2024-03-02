Apple TV+'a 50'den fazla popüler film eklendi (ABD ile sınırlı)

Apple TV+'a eklenen yeni filmler
“Great Movies on Apple TV Plus” başlığında toplanan filmler, popüler ve klasiklerden oluşuyor. Koleksiyondaki filmler:
- 21 Jump Street (Liseli Polisler)
- 300 (300 Spartalı)
- American Sniper (Keskin Nişancı)
- Argo (Operasyon Argo)
- Bad Boys
- Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü)
- Captain Phillips (Kaptan Phillips)
- Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala)
- Con Air
- Draft Day
- Edge of Tomorrow (Yarının Sınırında)
- Ferris Bueller's Day Off (Ferris Bueller'le Bir Gün)
- Fight Club (Dövüş Kulübü)
- Failure to Launch (Düş Yakamızdan)
- Fast & Furious 6 (Hızlı ve Öfkeli 6)
- Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu)
- Good Burger (Kahraman Hamburgerci)
- Gravity (Yerçekimi)
- Horrible Bosses (Patrondan Kurtulma Sanatı)
- How To Lose A Guy In 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir)
- I Am Legend (Ben Efsaneyim)
- Jurassic World
- Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık)
- Kill Bill Volume 1
- Kill Bill Volume 2
- Knocked Up (Kaza Kurşunu)
- Mad Max: Fury Road
- Mean Girls
- Men In Black (Siyah Giyen Adamlar)
- Minority Report (Azınlık Raporu)
- Old School (Eski Dostlar)
- Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)
- Spider-Man (Örümcek Adam)
- Spider-Man 2 (Örümcek Adam 2)
- Star Trek (Uzay Yolu)
- Star Trek: Into Darkness (Bilinmeze Doğru Star Trek)
- Star Trek Beyond (Star Trek Sonsuzluk)
- The Accountant (Hesaplaşma)
- The Bodyguard
- The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak)
- The Prestige (Prestij)
- The Proposal (Teklif)
- The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)
- Titanic (Titanik)
- Training Day (İlk Gün)
- Two Weeks Notice (Aşka İki Hafta)
- Wyatt Earp
- Zodiac
- Zombieland
- Zoolander (Zırtapoz)
Apple, diğer stüdyolardan filmleri ilk kez dijital platformuna eklemiyor ancak ilk kez bu kadar fazla filmden oluşan bir koleksiyon sundu. Bu arada Ridley Scott’ın tarihi aksiyon destanı Napoleon Apple TV+’a geldi. Napolyon, Apple orijinal filmi ve platformda kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.