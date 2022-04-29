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    Meta, daha yeşil beton üretimi için yapay zeka kullanıyor

    Yapay zeka desteğiyle oluşturulan yeni beton formülasyonları, geleneksel yöntemlere oranla %40 daha çevreci yöntemler sağlıyor.                                  
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    Meta, daha yeşil beton üretimi için yapay zeka kullanıyor

    Her yıl 10 ila 30 milyar ton arasında kullanılan en popüler yapı malzemesi betonun yapı taşı olan çimento, yıllık küresel karbondioksit emisyonunun %8'ini oluşturuyor. Yapay zeka destekli geliştirilen yeni formüller, beton üretmenin daha yeşil bir yolunu sağlıyor.

    Beton üretimi için daha bir yeşil yöntem

    Illinois Üniversitesi, Meta AI ve beton tedarikçisi Ozinga'daki araştırmacılar, geliştirdikleri yapay zeka destekli formüllerle betonun dayanıklılığını korurken karbon ayak izini %40 oranında azaltmayı başardı.

    Yapay zeka, daha yüksek mukavemetli ve düşük karbonlu beton için formüller tasarlayabiliyor. 7 günlük ve 28 günlük basınç dayanımı verileri dahil olmak üzere yapısal özelliklerin yanı sıra 1.000'den fazla beton formülü üzerinde eğitilen yapay zeka, birçok potansiyel formül oluşturdu.

    Araştırmacılar, oluşturulan formüller arasından beş tanesini seçerek testler gerçekleştirdi. Test uygulamalarında uzun vadeli dayanım gereksinimlerini karşılayan ve bölgesel karşılaştırmaya göre çok daha düşük karbon etkisine sahip beton formülasyonu elde edildi.

    Her ne kadar birçok avantaj sunuyor olsa da elde edilen formülasyonla üretilen beton, mevcut yöntemlere oranla daha geç kuruyor ve bu da inşa sürecinin uzamasına sebep oluyor. Araştırmacılar, ilerleyen aşamalarda üretilen betonun farklı kullanım alanlarında ve hava koşullarında nasıl etkiler göstereceğini inceleyerek geliştirmelere devam edecek.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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