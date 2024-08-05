BTK toplantısının ardından Meta'dan ilk açıklama: "Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

BTK-Instagram toplantısı nasıl geçti?
Toplantıda BTK yetkilileri erişim yasağının kaldırılması için taleplerini iletti. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilerere göre toplantı olumlu geçti. Bugün saat 15:30’daki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Instagram'ın erişim yasağı kaldırılabilir.
Meta'dan açıklama
Meta'dan yapılan açıklamada toplantı hakkında herhangi bir yorum yapılmazken şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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