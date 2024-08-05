BTK toplantısının ardından Meta'dan ilk açıklama: "Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

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Tam Boyutta Gör 2 Ağustos Cuma gününden beri Türkiye'de erişim engeli uygulanan Instagram için kritik toplantı tamamlandı. Bugün saat 13.00'te Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) yetkilileri ile Instagram yetkilileri toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Meta'dan açıklama yapıldı.

BTK-Instagram toplantısı nasıl geçti?

Toplantıda BTK yetkilileri erişim yasağının kaldırılması için taleplerini iletti. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilerere göre toplantı olumlu geçti. Bugün saat 15:30’daki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Instagram'ın erişim yasağı kaldırılabilir.

Görüşme olumlu geçti: Instagram bugün açılabilir 3 sa. önce eklendi

Meta'dan açıklama

Meta'dan yapılan açıklamada toplantı hakkında herhangi bir yorum yapılmazken şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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