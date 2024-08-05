Instagram'ın sahibi Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor

Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor
İş ilanında Meta, bu pozisyonun karmaşık takvimleme ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında "usta bir problem çözücü" olması gerektiğinin altını çiziyor. İlgili pozisyon için Meta, "güçlü iletişim" becerilerine de vurgu yapıyor. Meta'nın bu adımı, şirketin Türkiye'deki varlığını güçlendirmek ve iletişim sorununu çözmek için atılmış olabilir.
Instagram için son durum ne?
Halihazırda Meta’dan erişim engeline dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Aktarılanlara göre Türkiye, ilgili yetkililer ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada koydukları kurallar, değerler ve hassasiyetlere uyulmasını istediklerini, talepler yerini getirilirse erişim engelinin çok kısa sürede kaldırılabileceğini aktardı; “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.”
Uraloğlu ayrıca Instagram'ı katalog suç kapsamında uyardıklarını ancak karşılık bulamadıklarını da aktarmıştı. Eğer Türkiye’nin isteklerini Meta ve dolayısıyla Instagram yerine getirmezse platform için erişim engelinin devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.