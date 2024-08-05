Instagram'ın sahibi Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirmişti. Bu tarihten itibaren kullanıcılar “Instagram ne zaman açılacak” diye soruyor ancak henüz olumlu yönde bir gelişme bulunmuyor. Bununla birlikte Instagram'ın sahibi olan teknoloji devi Meta, Türkçe bilen yönetici ilanıyla dikkatleri üstüne çekti.

Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor

Tam Boyutta Gör Instagram, geçtiğimiz günlerde “katalog suçlar” kapsamında kapatılmıştı. Henüz Instagram’dan süreçle ilgili resmi bir açıklama gelmezken platformun sahibi Meta, erişim engelinin getirilmesinden sonra Türkçe bilen Yönetici İdari Ortak pozisyonu için iş ilanı yayınladı.

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İş ilanında Meta, bu pozisyonun karmaşık takvimleme ve yoğun seyahat planlaması göz önüne alındığında "usta bir problem çözücü" olması gerektiğinin altını çiziyor. İlgili pozisyon için Meta, "güçlü iletişim" becerilerine de vurgu yapıyor. Meta'nın bu adımı, şirketin Türkiye'deki varlığını güçlendirmek ve iletişim sorununu çözmek için atılmış olabilir.

Instagram için son durum ne?

Halihazırda Meta’dan erişim engeline dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Aktarılanlara göre Türkiye, ilgili yetkililer ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada koydukları kurallar, değerler ve hassasiyetlere uyulmasını istediklerini, talepler yerini getirilirse erişim engelinin çok kısa sürede kaldırılabileceğini aktardı; “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.”

Uraloğlu ayrıca Instagram'ı katalog suç kapsamında uyardıklarını ancak karşılık bulamadıklarını da aktarmıştı. Eğer Türkiye’nin isteklerini Meta ve dolayısıyla Instagram yerine getirmezse platform için erişim engelinin devam etmesi bekleniyor.

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Instagram'ın sahibi Meta, Türkçe bilen yönetici arıyor