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    Anlık Bildirim

    Zuckerberg'in hayali kaybettirmeye devam ediyor: Zarar, bu sefer 3,7 milyar dolar!

    Meta ve Mark Zuckerberg'in sanal gerçeklik hayali büyük kaybettirmeye devam ediyor. Metaverse ve VR alanıyla ilgilenen Reality Labs bölümü bir kez daha ağır zarar yazdı.
    Mark Zuckerberg'in hayali büyük kaybettirmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Meta ile Mark Zuckerberg'in sanal gerçeklik ve metaverse hayali şirkete kaybettirmeye devam ediyor. Bu alanla ilgilenen Reality Labs bölümü, operasyonlarına başladığından beri adeta bir para yakma makinesine dönüşmüş durumda. Üçüncü çeyreğe girerken Meta'nın Reality Labs bölümü geçen yılın başından bu yana 21 milyar dolardan fazla zarar etmişti ve şimdi, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından bu miktar biraz daha arttı.

    Zuckerberg'in inadı ve yakılan onlarca milyar dolar

    Meta, geçtiğimiz gün yılın üçüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Firma için üçüncü çeyrek genel olarak oldukça başarılı geçti. Ancak aynı şey Reality Labs için söylenemez zira birim, bu çeyrekte de 3.74 milyar dolar işletme zararı kaydetti. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik bölümündeki gelir, bir önceki yıl 285 milyon dolardan yüzde 26 düşüşle 210 milyon dolara geriledi. Reality Labs, geçen yılın başından bu yana yaklaşık olarak 25 milyar dolar kaybettirdi. Öte yandan kayıplar azalmak yerine artmaya da devam ediyor.

    Mark Zuckerberg'in hayali büyük kaybettirmeye devam ediyor
    Meta, Zuckerberg'in hayalini gerçeğe dönüştürmek için VR ve AR'ye her çeyrekte milyarlarca dolar akıtırken, pazar henüz yeni yeni gelişiyor. Meta'nın karma gerçeklik için yakın zamanda düzenlediği Connect konferansına katılan geliştiriciler Apple'ın VR pazarına girmesinin sektörü katalize edebileceğini ve ana akıma itebileceğini söyledi.

    Meta, Quest 3 VR başlığını Eylül ayında piyasaya sürmüş ve eski Quest 2 cihazının teknik açıdan daha üstün bir versiyonu olarak lanse etmişti. Yeni ürün, daha fazla karma gerçeklik deneyimi yaratan geliştirilmiş bir "geçiş" özelliğini de içeriyordu. Quest 3'ün başlangıç fiyatı 499 dolar, yani Quest 2'den 200 dolar daha fazla ama üst düzey Quest Pro VR başlığından 500 dolar daha ucuz. Apple Vision Pro’dan ise 3.000 dolar daha ucuz.

    Bu arada Meta, 2021'den bu yana en hızlı büyüme oranı olan yüzde 23'lük gelir artışıyla üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi. Firma, bu çeyrekte 34.15 milyar dolar gelir elde ederken 2.09 milyar günlük, 3.05 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Net gelir ise bir önceki yıl 4.4 milyar dolardan yüzde 164 artışla 11.58 milyar dolara yükseldi.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/10/25/meta-earnings-q3-2023.html https://www.cnbc.com/2023/10/25/metas-reality-labs-loses-3point7-billion-in-third-quarter.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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