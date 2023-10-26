Zuckerberg'in hayali kaybettirmeye devam ediyor: Zarar, bu sefer 3,7 milyar dolar!

Zuckerberg'in inadı ve yakılan onlarca milyar dolar
Meta, geçtiğimiz gün yılın üçüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Firma için üçüncü çeyrek genel olarak oldukça başarılı geçti. Ancak aynı şey Reality Labs için söylenemez zira birim, bu çeyrekte de 3.74 milyar dolar işletme zararı kaydetti. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik bölümündeki gelir, bir önceki yıl 285 milyon dolardan yüzde 26 düşüşle 210 milyon dolara geriledi. Reality Labs, geçen yılın başından bu yana yaklaşık olarak 25 milyar dolar kaybettirdi. Öte yandan kayıplar azalmak yerine artmaya da devam ediyor.
Meta, Quest 3 VR başlığını Eylül ayında piyasaya sürmüş ve eski Quest 2 cihazının teknik açıdan daha üstün bir versiyonu olarak lanse etmişti. Yeni ürün, daha fazla karma gerçeklik deneyimi yaratan geliştirilmiş bir "geçiş" özelliğini de içeriyordu. Quest 3'ün başlangıç fiyatı 499 dolar, yani Quest 2'den 200 dolar daha fazla ama üst düzey Quest Pro VR başlığından 500 dolar daha ucuz. Apple Vision Pro’dan ise 3.000 dolar daha ucuz.
Bu arada Meta, 2021'den bu yana en hızlı büyüme oranı olan yüzde 23'lük gelir artışıyla üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi sonuçlar bildirdi. Firma, bu çeyrekte 34.15 milyar dolar gelir elde ederken 2.09 milyar günlük, 3.05 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Net gelir ise bir önceki yıl 4.4 milyar dolardan yüzde 164 artışla 11.58 milyar dolara yükseldi.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/10/25/meta-earnings-q3-2023.html https://www.cnbc.com/2023/10/25/metas-reality-labs-loses-3point7-billion-in-third-quarter.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.