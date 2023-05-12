Beklenen oldu: Meta, reklamlar için yapay zeka özelliklerini duyurdu

Reklamlar yapay zeka dopingi
İlk özellik, markaların reklamın temel mesajını benzer tutmaya çalışırken farklı kitleler için aynı metnin farklı varyasyonlarını oluşturmasına olanak tanıyor. Arka plan oluşturma özelliği, bir kampanya için farklı öğeler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Son olarak, görüntü kırpma özelliği, şirketlerin sosyal gönderiler, hikayeler veya Reels gibi kısa videolar gibi çeşitli ortamlar için farklı en boy oranlarında görseller oluşturmasına yardımcı oluyor.
Şirket, bu özelliklerin şu anda belirli reklamverenler tarafından kullanılabildiğini ve Temmuz ayında özellikleri daha fazla reklamverenin erişimine açılacağını söyledi. Meta yaptığı açıklamada, "Şu anda, bu ürünleri daha da iyi hale getirmek için kullanabileceğimiz geri bildirimleri hızlı bir şekilde toplamak amacıyla küçük bir reklamveren grubuyla çalışıyoruz. Temmuz ayında, bu özelliklerden bazılarını bu yılın ilerleyen dönemlerinde ürünlerimize eklemeyi planlayarak daha fazla reklamverene erişimi kademeli olarak genişletmeye başlayacağız" dedi.
Beklenen oldu
Meta, 2023 yılının ilk çeyreği için olumlu çeyrek sonuçları elde etti. Şirket analist beklentilerini aştı ve son üç çeyrekte ilk kez yıllık bazda gelir artışı kaydetti. Mark Zuckerberg, teknoloji devinin farklı yapay zeka araçları üzerinde çalışmaya başlamasına rağmen, metaverse’e bağlı kalmaya ise devam etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.