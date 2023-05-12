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    Beklenen oldu: Meta, reklamlar için yapay zeka özelliklerini duyurdu

    Yapay zeka araçlarına yapılan yatırımların bir şekilde geri kazanılması gerekiyor. Bu bağlamda Meta, reklamverenler için üretken yapay zeka özelliklerini duyurdu.
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    Meta düğmeye bastı: Reklamlar için yapay zeka kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Meta bugün, reklamverenlerin Facebook veya Instagram reklamları için alternatif kopyalar oluşturmalarına, metin istemleri aracılığıyla arka plan oluşturmalarına ve görsel kırpmalarına yardımcı olacak bir AI Sandbox'ı duyurdu. Bu vesileyler artık üretken yapay zekaların reklamlarda kullanımı başlamış oldu.

    Reklamlar yapay zeka dopingi

    İlk özellik, markaların reklamın temel mesajını benzer tutmaya çalışırken farklı kitleler için aynı metnin farklı varyasyonlarını oluşturmasına olanak tanıyor. Arka plan oluşturma özelliği, bir kampanya için farklı öğeler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Son olarak, görüntü kırpma özelliği, şirketlerin sosyal gönderiler, hikayeler veya Reels gibi kısa videolar gibi çeşitli ortamlar için farklı en boy oranlarında görseller oluşturmasına yardımcı oluyor.

    Şirket, bu özelliklerin şu anda belirli reklamverenler tarafından kullanılabildiğini ve Temmuz ayında özellikleri daha fazla reklamverenin erişimine açılacağını söyledi. Meta yaptığı açıklamada, "Şu anda, bu ürünleri daha da iyi hale getirmek için kullanabileceğimiz geri bildirimleri hızlı bir şekilde toplamak amacıyla küçük bir reklamveren grubuyla çalışıyoruz. Temmuz ayında, bu özelliklerden bazılarını bu yılın ilerleyen dönemlerinde ürünlerimize eklemeyi planlayarak daha fazla reklamverene erişimi kademeli olarak genişletmeye başlayacağız" dedi.

    Beklenen oldu

    Meta düğmeye bastı: Reklamlar için yapay zeka kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Meta’nın yapay zekalı reklamlarda kullanmaya başlayacağı aslında biliniyordu. Geçtiğimiz ay şirketin CTO'su Andrew Bosworth, Meta’nın reklamlar için üretken yapay zeka teknolojisini kullanmak istediğini söylemişti: “Birkaç ay önce yeni bir ekip kurduk, üretken yapay zeka ekibi; çok meşguller. Muhtemelen Mark Zuckerberg ve Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox'un yanı sıra benim de en çok zaman harcadığım alan bu."

    Meta, 2023 yılının ilk çeyreği için olumlu çeyrek sonuçları elde etti. Şirket analist beklentilerini aştı ve son üç çeyrekte ilk kez yıllık bazda gelir artışı kaydetti. Mark Zuckerberg, teknoloji devinin farklı yapay zeka araçları üzerinde çalışmaya başlamasına rağmen, metaverse’e bağlı kalmaya ise devam etti.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 7 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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