Meta, Horizon Worlds’de "metaverse" öğe satışına izin verecek

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Metaverse kavramının gelişmesi ile beraber bu alandaki çalışmalar da hız kazanmış durumda. Bilindiği üzere Facebook (Meta), bu alandaki çalışmalarına öncelikle isim değişikliğine giderek başladı. Meta, Horizon Worlds isimli metaverse evreninde içerik oluşturucuların sanal öğeler satmasına ve para kazanmasına yardımcı olacak yeni özellikleri test etmeye başladı.

Meta, Horizon Worlds'deki içerik oluşturuculara dijital bir ekonomi inşa ediyor. Söz konusu açıklama Horizon Worlds‘ün resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde yapıldı:

Bunun yanında şirket, ABD’deki katılımcılar için geçerli olan bir “Horizon Worlds Creator Bonus programını” da test edecek.

Facebook'un çatı şirketi Meta'dan yeni sanal para birimi geliyor 4 gün önce eklendi

Öte yandan şirket, içerik oluşturucuları yeni araçlar veya özellikler benimsemeye teşvik edeceğini de söyledi. Son olarak hatırlatmak gerekirse Mark Zuckerberg, kısa önce Horizon Worlds platformunun 300.000 kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Bunun yanında Meta, yaratıcıları ilgi çekici dünyalar yaratmak, desteklemek ve ödeme yapmak için 2021 yılının Ekim ayında 10 milyon dolarlık bir Horizon Creators Fund sunmuştu.

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Meta, Horizon Worlds’de Sanal Öğe Satışına İzin Verecek