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    Meta'nın yeni sanal para birimi ortaya çıktı: Zuck Bucks

    Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın 'metaverse'ü hedef alan yeni bir sanal para birimi ortaya çıktı. Zuck Bucks ismini taşıyacak yeni jetonlar farklı kullanım alanlarına sahip olacak.
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    Facebook'un çatı şirketi Meta'dan yeni sanal para birimi geliyor
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    Metaverse’e odaklanan ve geçtiğimiz ay Instagram’a NFT’lerin ekleneceğini duyuran Meta’nın, şimdi de sosyal medya platformlarında kullanılacak bir sanal para birimi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Kripto paralardan ayrılabilir

    Financial Times tarafından bildirilenlere göre şirketin 'Zuck Bucks' olarak adlandırılan yeni jetonların, günümüzde oldukça popüler olan ve blok zincirini temel alan kripto paralar yerine basit uygulama içinde kullanılabilir bir proje olması bekleniyor. Bununla birlikte Financial Times, yeni jetonların Facebook gruplarına ve Instagram içerik oluşturucularına katkı sağlamak gibi farklı kullanım alanlarına sahip olacağını söylüyor.

    Sanal para birimlerinin yanı sıra ayrıca küçük işletmelere katkı sağlamak amacıyla yeni finansal hizmetler üzerinde araştırmalarını sürdüren Meta, "Bir şirket olarak, meta veri tabanı oluşturmaya odaklandık ve bu, ödemelerin ve finansal hizmetlerin nasıl görünebileceğini de içeriyor’’ sözlerini dile getirdi. Şirketin yeni hareketinin Facebook, TikTok ve Instagram arasındaki rekabeti daha da arttıracağını söyleyebiliriz.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 18 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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