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    Meta yeni işe alımları durduruyor

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Meta, küresel ekonomik krizinin etkilerinden kaçamadı. Bloomberg'in raporuna göre firma, yeni işe alımlarına bir süre ara veriyor.
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    Meta işe alımları durduruyor
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    Covid-19 pandemisi ve küresel çip krizinin ardından teknoloji firmaları, yeni bir tehdit ile daha karşı karşıya. Küresel enflasyon ve enerji krizi, teknoloji firmalarını da ciddi anlamda etkilemeye başladı. Bloomberg’in haberine göre Meta, yeni işe alımları durdurmaya karar vermiş.

    Şirket içerisinde takımların bütçesinde azaltmaya gidilecek

    CNBC ve Bloomberg’in haberine göre Meta, mayıs ayında yeni eleman alımlarını azaltmıştı. Şimdi de Bloomberg, Meta’nin yeni işe alımları tamamen durduğunu belirtiyor. Ayrıca rapora göre Mark Zuckerberg, şirket personeline ekonominin yeterli istikrara kavuşmadığını ve bu yüzden şirket içi planlarda daha muhafazakâr olmaları gerektiğini ve daha fazla küçülme ve yeniden yapılandırma olabileceğini de belirtmiş durumda.

    Ayrıca rapora göre Meta, şirket içerisindeki takımlar için bütçe azaltmaları getiriyor ve izinli çalışanlar için geçici eleman almayı bırakıyor. Engadget, konu hakkında Meta ile görüşme yapmaya çalışsa da firma, konu hakkında yeni bir bilgi vermeyi reddetti. Geçtiğimiz aylarda da firma, ilk kez çeyrek gelirlerde gerileme yaşamıştı. Görünüşe göre Meta, önümüzdeki süreçte zorlu bir durumdan geçecek.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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