Meta yeni işe alımları durduruyor

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Covid-19 pandemisi ve küresel çip krizinin ardından teknoloji firmaları, yeni bir tehdit ile daha karşı karşıya. Küresel enflasyon ve enerji krizi, teknoloji firmalarını da ciddi anlamda etkilemeye başladı. Bloomberg’in haberine göre Meta, yeni işe alımları durdurmaya karar vermiş.

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Şirket içerisinde takımların bütçesinde azaltmaya gidilecek

CNBC ve Bloomberg’in haberine göre Meta, mayıs ayında yeni eleman alımlarını azaltmıştı. Şimdi de Bloomberg, Meta’nin yeni işe alımları tamamen durduğunu belirtiyor. Ayrıca rapora göre Mark Zuckerberg, şirket personeline ekonominin yeterli istikrara kavuşmadığını ve bu yüzden şirket içi planlarda daha muhafazakâr olmaları gerektiğini ve daha fazla küçülme ve yeniden yapılandırma olabileceğini de belirtmiş durumda.

Ayrıca rapora göre Meta, şirket içerisindeki takımlar için bütçe azaltmaları getiriyor ve izinli çalışanlar için geçici eleman almayı bırakıyor. Engadget, konu hakkında Meta ile görüşme yapmaya çalışsa da firma, konu hakkında yeni bir bilgi vermeyi reddetti. Geçtiğimiz aylarda da firma, ilk kez çeyrek gelirlerde gerileme yaşamıştı. Görünüşe göre Meta, önümüzdeki süreçte zorlu bir durumdan geçecek.

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