Ubisoft’tan Stadia müşterilerine jest: Satın aldıkları oyunlar PC platformu için hediye edilecek

2019 yılında geleceğin oyun teknolojisi olarak tanıtılan Google Stadia, başarılı bir çıkış yapsa da GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming’in pazara girmesi, Stadia’yı hızlı bir şekilde pazarda geriye attı. GeForce Now ve Xbox’un uygun fiyatlı olması ve daha fazla ülkede desteklenmesi de aynı şekilde Stadia’nın birçok oyuncu tarafından yok sayılmasına sebep oldu. Son yılda ciddi geliştirici ve destek kaybı yaşayan Stadia için kapatılma kararı, geçtiğimiz günlerde verildi. Google, birçok sipariş için para iade servisini başlatsa da Ubisoft, Stadia’yı kaybedecek oyuncuların yüreğine su serpmeye karar verdi.
Ubisoft, Stadia müşterilerinin satın aldıkları oyunları hediye edecek
Stadia’nın büyük destekçilerinden olan Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla dahil birçok AAA oyununu platform için yayınlamıştı. Platform üzerinden yüksek fiyatlara satın alınan oyunlar, sistemin kapanması ile bir daha erişilemeyecek. Google, satın alınan oyunlar için para iadesi yapacak olsa da Ubisoft, Stadia müşterilerinin satın aldıkları oyunları, PC platformu üzerinden müşterilere hediye edecek.
Sistemin henüz tam olarak nasıl çalışacağı açıklanmadı ancak firma, bu servisi Ubisoft Connect üzerinden sunacak. Birçok Ubisoft oyunun GeForce Now üzerinden de erişilebilir olması, Stadia’nın ölümü sonrası oyun kütüphanelerine erişmek isteyen bulut oyuncularını mutlu edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum