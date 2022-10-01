Ubisoft’tan Stadia müşterilerine jest: Satın aldıkları oyunlar PC platformu için hediye edilecek

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2019 yılında geleceğin oyun teknolojisi olarak tanıtılan Google Stadia, başarılı bir çıkış yapsa da GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming’in pazara girmesi, Stadia’yı hızlı bir şekilde pazarda geriye attı. GeForce Now ve Xbox’un uygun fiyatlı olması ve daha fazla ülkede desteklenmesi de aynı şekilde Stadia’nın birçok oyuncu tarafından yok sayılmasına sebep oldu. Son yılda ciddi geliştirici ve destek kaybı yaşayan Stadia için kapatılma kararı, geçtiğimiz günlerde verildi. Google, birçok sipariş için para iade servisini başlatsa da Ubisoft, Stadia’yı kaybedecek oyuncuların yüreğine su serpmeye karar verdi.

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Ubisoft, Stadia müşterilerinin satın aldıkları oyunları hediye edecek

Stadia’nın büyük destekçilerinden olan Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla dahil birçok AAA oyununu platform için yayınlamıştı. Platform üzerinden yüksek fiyatlara satın alınan oyunlar, sistemin kapanması ile bir daha erişilemeyecek. Google, satın alınan oyunlar için para iadesi yapacak olsa da Ubisoft, Stadia müşterilerinin satın aldıkları oyunları, PC platformu üzerinden müşterilere hediye edecek.

Sistemin henüz tam olarak nasıl çalışacağı açıklanmadı ancak firma, bu servisi Ubisoft Connect üzerinden sunacak. Birçok Ubisoft oyunun GeForce Now üzerinden de erişilebilir olması, Stadia’nın ölümü sonrası oyun kütüphanelerine erişmek isteyen bulut oyuncularını mutlu edecektir.

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Ubisoft Stadia müşterilerini sevindirecek