Kameralı kulaklık geliyor: Üstelik Meta’dan

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır metaverse projelerine on milyarlarca dolar yatırım yapan Meta maalesef beklediği faydayı göremedi. Üstelik yapay zekâ trendinden de bir hayli geride kaldı. Şirket arayı kapatmak için Ray-Ban gözlüklerden sonra ilginç bir ürün piyasaya sürüyor.

Camerabuds geliyor

Kendisini AI tarafına kanalize eden Meta yakın dönemde Camerabuds adında bir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor. Bir TWS ya da kulak üstü kulaklık olarak tasarlanan projenin her iki parçasında da dışa doğru bakan kameralar var.

Meta'nın VR işletim sistemi ilk olarak Asus ve Lenovo'ya açılıyor 3 hf. önce eklendi

Bu cihaz yapay zekâ algoritmalarına bağlı olacak ve dış ortamın bileşenlerine göre kullanıcıya farklı önerilerde bulunacak. Ekip batarya ömrü, uzun saçlı kullanıcılar, kullanıcı gizliliği gibi konular üzerinde çalışmalar yapıyor.

Henüz Camerabuds projesi ne amaçla kullanılacak ve firmanın hangi departmanlarına entegre edilecek bilinmiyor. Muhtemelen ChatGPT tarzı bir asistan ile sürekli bir etkileşim söz konusu olacak. Firma şimdilik proje ile ilgili bilgi vermiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Meta kameralı kulaklık üzerinde çalışıyor