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    Meta, NFT ile ilgili planlarını değiştirmeyecek

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, NFT sektöründeki düşüşe rağmen NFT planlarını devam ettireceğini açıkladı.                                   
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    Meta, NFT ile ilgili planlarını değiştirmeyecek
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    NFT sektörü kripto para piyasasının düşüşünden oldukça etkilendi. Bununla beraber Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın ana şirketi olan Meta, her ne kadar NFT’ler en popüler döneminde olmasa da NFT planlarından vazgeçmeyeceğini açıkladı. 

    Meta’nın yeni Fintech Başkanı Stephane Kasriel yaptığı bir röportajda, şirketin NFT’ler konusundaki planlarının “hiçbir şekilde değişmediğini" açıkladı. Kasriel, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Meta’nın NFT’lerde gördüğü fırsat, bugün uygulamalarımızı kullanan yüz milyonlarca veya milyarlarca insan için dijital koleksiyon ürünleri toplayabilmek ve orada potansiyel olarak sanal ve dijital ürünler yaratabilecek milyonlarca içerik oluşturucuya ulaşabilmektir” 

    Metaverse ve NFT alanında yaptığı marka başvuruları ve girişimler ile birlikte gelişimini hızlandıran Meta, bu alanda geleceğin kritik isimlerinden olmayı hedefliyor.

    Son olarak hatırlatmak gerekirse bu ayın başında Meta, seçilen kullanıcılar arasında Polygon ve Ethereum tabanlı NFT’leri test etmeye başladı.

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