Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatını düşürüyor

    Meta, sanal gerçeklik gözlüklerinde fiyat indirimine gidiyor. Meta Quest 2 ile birlikte üst seviye Quest Pro VR gözlüğün fiyatı düşecek.                         
    Oy Ver
    meta quest pro ve quest 2 fiyatı düştü Tam Boyutta Gör
    Meta, Cuma günü yaptığı açıklamada Quest 2 ve üst seviye VR başlık Quest Pro’nun fiyatlarında indirim yapacaklarını duyurdu.

    Meta Quest Pro'da 500 dolar indirim!

    Meta Quest 2’nin fiyatı 500 dolardan 430 dolara düşerken, Meta Quest Pro’nun fiyatı 1500 dolardan 1000 dolara düşecek. Meta’nın açıklamasına göre, Quest 2 fiyat indirimi 5 Martta, Quest Pro fiyat indirimi 15 Mart’ta geçerli olacak. Tabii ki fiyat indirimleri Amerika başta olmak üzere resmî olarak satışın gerçekleştiği ülkeler için geçerli.

    Meta, fiyat indirimine ilişkin olarak “Hedefimiz, her zaman mümkün olduğunca çok insanın VR’ın sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilmesi için uygun fiyatlı donanımlar üretmek olmuştur.” dedi.

    Meta'nın gelirleri düştü

    Meta Quest Pro, Ekim ayında çıktı ancak yüksek fiyatı nedeniyle çoğu tüketici için ulaşılamaz oldu. Fiyat indirimi satışları ne derece etkileyecek göreceğiz. Bu arada, Meta, 2022’de Reality Labs biriminde 13.7 milyar dolar kayıp yaşadı. Şirketin metaverse teknolojilerini üretmekten sorumlu iş birimi Reality Labs, dördüncü çeyrekte 727 milyon dolar, 2022’nin tamamı için 2 milyar dolar gelir elde etti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 1 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sistem 2 3 4 nedir pilot olmak için hangi liseye gitmek gerekir bimcell numara taşıma samsung smart tv ye apk yükleme türkiye"de hukuk okuyup yurtdışında çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız