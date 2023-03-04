Meta, sanal gerçeklik gözlüklerinin fiyatını düşürüyor

Tam Boyutta Gör Meta, Cuma günü yaptığı açıklamada Quest 2 ve üst seviye VR başlık Quest Pro’nun fiyatlarında indirim yapacaklarını duyurdu.

Meta şimdiye kadar metaverse'de 26 milyar dolar kaybetti 1 hf. önce eklendi

Meta Quest Pro'da 500 dolar indirim!

Meta Quest 2’nin fiyatı 500 dolardan 430 dolara düşerken, Meta Quest Pro’nun fiyatı 1500 dolardan 1000 dolara düşecek. Meta’nın açıklamasına göre, Quest 2 fiyat indirimi 5 Martta, Quest Pro fiyat indirimi 15 Mart’ta geçerli olacak. Tabii ki fiyat indirimleri Amerika başta olmak üzere resmî olarak satışın gerçekleştiği ülkeler için geçerli.

Meta, fiyat indirimine ilişkin olarak “Hedefimiz, her zaman mümkün olduğunca çok insanın VR’ın sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilmesi için uygun fiyatlı donanımlar üretmek olmuştur.” dedi.

Meta'nın gelirleri düştü

Meta Quest Pro, Ekim ayında çıktı ancak yüksek fiyatı nedeniyle çoğu tüketici için ulaşılamaz oldu. Fiyat indirimi satışları ne derece etkileyecek göreceğiz. Bu arada, Meta, 2022’de Reality Labs biriminde 13.7 milyar dolar kayıp yaşadı. Şirketin metaverse teknolojilerini üretmekten sorumlu iş birimi Reality Labs, dördüncü çeyrekte 727 milyon dolar, 2022’nin tamamı için 2 milyar dolar gelir elde etti.

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Meta Quest 2 ve Quest Pro fiyatı düşüyor