İstanbul Havalimanı’ndaki Apple Vision Pro fiyatı dudak uçuklatıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, haziran ayındaki WWDC öncesinde ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu ABD dışındaki ülkelerde de satışa sunmayı planlıyor. Mevcut bilgiler dahilinde bu ülkeler arasında Türkiye’nin olması beklenmiyor. Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndaki D&R mağazasında Apple Vision Pro’nun çok yüksek bir fiyatla satıldığı görüldü.

Vision Pro, İstanbul Havalimanı’nda 5.100 dolara satılıyor

Apple, Vision Pro’nun başlangıç fiyatını 256 GB model için 3.499 dolar olarak belirlemişti. 512 GB kapasiteli model 3.699 dolar, 1 TB kapasiteli model ise 3.899 dolara ABD’de alıcılarını arıyor. Ancak bu fiyatlar çeşitli konfigürasyona bağlı olarak artabilmekte. İstanbul Havalimanı’ndaki D&R mağazasında satışa sunulan Vision Pro için biçilen fiyat ise 4.699 Euro (164.500 TL)veya 5.100 dolar seviyesinde. Dolayısıyla taban fiyat bakımında yüzde 45’lik bir artış söz konusu.

Elbette D&R’ın İstanbul Havalimanı şubesinde satılan Vision Pro’lar mağazanın kendi tedariki sonucunda raflara yerleştiriliyor. Dediğimiz gibi, Vision Pro resmi olarak Türkiye’de satılmıyor. Dolayısıyla fiyatlar da resmi Apple fiyatı değil. Muhtemelen ürünün bu fiyatının içerisinde mağazanın kendi maliyetlerinin de yansıması yer alıyor.

Samsung Galaxy Ring, 9 farklı boyut ile geliyor 2 sa. önce eklendi

Apple Vision Pro’nun önümüzdeki dönemlerde Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve İngiltere’de satışa sunulması bekleniyor. Apple için Vision Pro satışları iyi başlamış olsa da ilk birkaç haftanın ardından ABD’de satışların ciddi şekilde düştüğü bildirilmişti. Yeni ülkelerde ürünün satışa sunulması tüketicilerin ilgisini tekrardan artırabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

İstanbul Havalimanı’ndaki Apple Vision Pro fiyatı dudak uçuklattı