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    Anlık Bildirim

    İstanbul Havalimanı’ndaki Apple Vision Pro fiyatı dudak uçuklatıyor

    Apple Vision Pro, resmi olarak Türkiye’de satışa çıkmasa da İstanbul Havalimanı’nda özel bir mağaza tarafından satılıyor. Ancak buradaki fiyatlar dudak uçuklatacak cinsten.
    İstanbul Havalimanı’ndaki Apple Vision Pro fiyatı dudak uçuklattı Tam Boyutta Gör
    Apple, haziran ayındaki WWDC öncesinde ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu ABD dışındaki ülkelerde de satışa sunmayı planlıyor. Mevcut bilgiler dahilinde bu ülkeler arasında Türkiye’nin olması beklenmiyor. Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndaki D&R mağazasında Apple Vision Pro’nun çok yüksek bir fiyatla satıldığı görüldü.

    Vision Pro, İstanbul Havalimanı’nda 5.100 dolara satılıyor

    Apple, Vision Pro’nun başlangıç fiyatını 256 GB model için 3.499 dolar olarak belirlemişti. 512 GB kapasiteli model 3.699 dolar, 1 TB kapasiteli model ise 3.899 dolara ABD’de alıcılarını arıyor. Ancak bu fiyatlar çeşitli konfigürasyona bağlı olarak artabilmekte. İstanbul Havalimanı’ndaki D&R mağazasında satışa sunulan Vision Pro için biçilen fiyat ise 4.699 Euro (164.500 TL)veya 5.100 dolar seviyesinde. Dolayısıyla taban fiyat bakımında yüzde 45’lik bir artış söz konusu.

    Elbette D&R’ın İstanbul Havalimanı şubesinde satılan Vision Pro’lar mağazanın kendi tedariki sonucunda raflara yerleştiriliyor. Dediğimiz gibi, Vision Pro resmi olarak Türkiye’de satılmıyor. Dolayısıyla fiyatlar da resmi Apple fiyatı değil. Muhtemelen ürünün bu fiyatının içerisinde mağazanın kendi maliyetlerinin de yansıması yer alıyor.

    Apple Vision Pro’nun önümüzdeki dönemlerde Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve İngiltere’de satışa sunulması bekleniyor. Apple için Vision Pro satışları iyi başlamış olsa da ilk birkaç haftanın ardından ABD’de satışların ciddi şekilde düştüğü bildirilmişti. Yeni ülkelerde ürünün satışa sunulması tüketicilerin ilgisini tekrardan artırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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