Meta’nın metaverse için harcadığı para dudak uçuklatıyor

Meta, 26 milyar dolar kaybetti
Meta’nın metaverse ve VR bölümü Reality Labs, metaverse yüzünden sadece iki yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde 26 milyar dolar veya daha fazla para kaybetti. Meta'nın en son 4. çeyrek sonuçları, şirketin metaverse'de ne kadar harcadığı (ve kaybettiği) konusunda bize büyük resmi gösteriyor. 2020 yılının tatil döneminden 2022 yılının sonuna kadar Reality Labs arka arkaya birçok çeyrektir milyarlarca dolarlık zararla karşılaşıyor ve Zuckerberg’den gelen açıklamalar bu agresif yatırımın yavaşlamayacağını gösteriyor.
Zararlara rağmen Zuckerberg'in olaya daha farklı bir noktadan yaklaşıyor. Ünlü isme göre metaverse esasından geliştirilmesi ucuz bir yöntem, en azından donanım geliştirmeye göre ucuz. Öte yandan şirket yatırımlarına devam ederken açığa çıkacak zararları “verimlilik yılı” olarak adlandırdığı 2023 yılındaki yeniden yapılanma hamlelerinden karşılayacak. Şirket, verimsiz işlerinde yeniden yapılanmaya giderken sürecin en başında 11.000’den fazla çalışan ile yollarını ayırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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