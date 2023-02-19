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    Anlık Bildirim

    Meta’nın metaverse için harcadığı para dudak uçuklatıyor

    Metaverse, bir bataklık çukuruna dönüşmüş durumda. Meta’nın metaverse ve VR bölümü Reality Labs, son üç yıl içerisinde on milyarlarca dolar zarar etmiş durumda.
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    Meta şimdiye kadar metaverse'de 26 milyar dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Hem Mark Zuckerberg hem de Meta’nın metaverse macerası hiç de beklendiği gibi ilerlemiyor. Kullanıcıların sürekli düşen ilgisi, beklenen canlılığı oluşturamayan yatırımlar, yatırımcıların kaybettikleri inanç… Tüm bunlar birleşince Meta için zarar kaçınılmaz oldu.

    Meta, 26 milyar dolar kaybetti

    Meta’nın metaverse ve VR bölümü Reality Labs, metaverse yüzünden sadece iki yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde 26 milyar dolar veya daha fazla para kaybetti. Meta'nın en son 4. çeyrek sonuçları, şirketin metaverse'de ne kadar harcadığı (ve kaybettiği) konusunda bize büyük resmi gösteriyor. 2020 yılının tatil döneminden 2022 yılının sonuna kadar Reality Labs arka arkaya birçok çeyrektir milyarlarca dolarlık zararla karşılaşıyor ve Zuckerberg’den gelen açıklamalar bu agresif yatırımın yavaşlamayacağını gösteriyor.

    Meta şimdiye kadar metaverse'de 26 milyar dolar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, metaverse’e olan inancını koruyor ve yeni nesil Meta Reality başlıklarıyla birlikte platformun sosyalleşmenin bir sonraki adımı olduğu konusunda kendisinden son derece emin gibi görünüyor.

    Zararlara rağmen Zuckerberg'in olaya daha farklı bir noktadan yaklaşıyor. Ünlü isme göre metaverse esasından geliştirilmesi ucuz bir yöntem, en azından donanım geliştirmeye göre ucuz. Öte yandan şirket yatırımlarına devam ederken açığa çıkacak zararları “verimlilik yılı” olarak adlandırdığı 2023 yılındaki yeniden yapılanma hamlelerinden karşılayacak. Şirket, verimsiz işlerinde yeniden yapılanmaya giderken sürecin en başında 11.000’den fazla çalışan ile yollarını ayırmıştı.

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