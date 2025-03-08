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    Samsung’un yeni XR başlığı, Apple Vision Pro’yu geride bırakabilecek özelliklere sahip

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen yeni XR başlığının özellikleri netleşmeye devam ediyor. Gelen son bilgiler bu cihazın ekran kalitesini gözler önüne seriyor.

    Samsung’un yeni XR başlığı, Apple Vision Pro’yu geçebilir Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni nesil XR başlığı, ekran teknolojisiyle Apple Vision Pro'yu geride bırakmaya hazırlanıyor. "Project Moohan" adıyla geliştirilen ve kısa süre önce MWC 2025 etkinliğinde tanıtılan bu cihaz, özellikle yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkat çekiyor.

    Sektör kaynaklarına göre, Samsung'un yeni XR başlığı, OLEDOS (OLED on Silicon) teknolojisini kullanacak. Bu ekranlar, 1.3 inç boyutunda olup 3.800 PPI yoğunluğa sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzün üst segment akıllı telefonları genellikle 500-600 PPI seviyelerinde bulunuyor. Meta Quest 3'ün ekranı 1.200 PPI civarında, Apple Vision Pro ise yaklaşık 3.400 PPI ile öne çıkıyor. Bu bağlamda Samsung’un yeni başlığı, Apple’ın cihazını görüntü kalitesi açısından geride bırakabilecek bir potansiyele sahip.

    Apple Vision Pro’da kullanılan OLEDOS panelleri Sony tarafından üretilirken, Samsung’un kendi çözümünü kullanacağı belirtiliyor. Ancak sektör analistleri, Samsung’un bu ekranlarla piyasadaki en yüksek PPI değerine ulaşamayacağını öngörüyor. Zira Sony’nin benzer boyuttaki bir başka paneli, 4.000 PPI seviyesine ulaşarak şu anda endüstrideki en yüksek yoğunluklu ekranlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu ekranların örnek sürümlerinin bile 1.000 doların üzerinde bir maliyeti olduğu belirtiliyor. Bu da Samsung’un yeni XR başlığının premium bir fiyat etiketine sahip olabileceğini gösteriyor.

    Apple Vision Pro’nun kullandığı ekranların her biri yaklaşık 300 dolarlık bir maliyetle üretilirken, Samsung’un çözümünün de benzer veya daha yüksek bir maliyetle geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, Samsung’un XR başlığının da fiyat açısından yüksek segmentte konumlanması bekleniyor.

    Öte yandan, Meta’nın da OLEDOS ekranlara geçiş yapmayı planladığı ancak bunu daha uygun maliyetli bir stratejiyle gerçekleştireceği konuşuluyor. XR pazarında rekabetin giderek arttığı bu dönemde, Samsung’un yeni nesil cihazının nasıl bir konumlandırma ile piyasaya sürüleceği merak konusu.

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    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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