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    Meta Quest Pro dört kat fazla fiyat ile geliyor

    Meta Quest Pro karma gerçeklik gözlüğü çok daha iyi hale getirilmiş donanımı ve kontrolcüleri ile daha yoğun tecrübeler amaçlıyor. Fiyatı da haliyle yoğun oluyor. 
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    Meta Quest Pro Tam Boyutta Gör
    Facebook bir metaverse dünyası inşa etmek adına çatı firmasının ismini Meta olarak değiştirmesine rağmen halen daha yaygın kullanıma geçmesini sağlayacak adımları atmış değil. Fiyatlar uçuyor.

    Meta Quest Pro özellikleri ve fiyatı

    Meta Quest Pro firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni karma gerçeklik gözlüğü konumunda. Qualcomm’un yeni Snapdragon XR2+ yonga seti ile gelen ilk gözlük olma özelliğine sahip. Ayrıca Meta ve Qualcomm işbirliği kapsamındaki dördüncü gözlük oldu.

    Meta Quest Pro gözlüğü firmanın patentli ekran teknolojilerini barındırıyor. Yeni pankek tasarımı ile ışığı kıran lens istiflemesi yüzde 40 küçülmüş, VR LCD ekran yüzde 37 daha fazla PPi sunuyor ve renk gamı da 1.3 kat daha fazla. Önceki nesle göre 4 kat daha fazla çözünürlük elde edilmiş.                            

    Sistem geneli performansını önemli ölçüde arttıran Snapdragon XR2+ yonga seti sayesinde 10 adet VR/MR sensör mümkün oluyor. 12GB RAM yanında 256GB depolamaya yer verilmiş. Kontrolcüde ise Snapdragon 662 yonga seti ve 3 kamera yer alıyor. Kullanıcı hareketlerini akıcı bir şekilde sanal ortama aktarabiliyor. Bu iddialı özellikler haliyle fiyatı tavan yaptırmış. Meta Quest Pro neredeyse 4 kat artışla 1500$ üzerinden satılacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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