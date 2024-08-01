Meta Quest 3, yeni özelliği sayesinde artık çok daha işlevsel

Tam Boyutta Gör

Meta Quest 3, kullanıcıların gerçek dünya objelerini ölçmelerine olanak tanıyan yeni bir uygulamayla donatıldı. Meta'nın son güncellemesi olan v68 ile birlikte gelen Layout isimli bu uygulama, özellikle evdeki eşyaların yerleştirilmesi konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Artık kullanıcılar, alışveriş yapmadan önce mobilyaların veya diğer objelerin evde nasıl duracağını ve uygun boyutlarda olup olmadığını kolayca görselleştirebilecekler.

Meta Quest Layout uygulaması nasıl çalışıyor

Meta, bu yeni uygulamayı resmi bir blog gönderisiyle duyurdu. Blogda, "Gerçek dünyadaki alanlarınızı yeniden düzenlemek için yeni bir Layout yardımcı uygulamasını tanıtıyoruz," ifadesiyle Layout'un, kullanıcılara sadece mobilya ve cihazların boyutlarını ölçme imkânı sunmakla kalmadığı, aynı zamanda içeriklerin yönetilmesini de kolaylaştırdığı belirtildi. Uygulama, Meta Quest App Library'ye otomatik olarak ekleniyor ve kullanıcılar sadece 139.28MB boş alan ayırarak bu yeni uygulamayı cihazlarına indirebiliyorlar.

Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Layout, hem İngilizce hem de İspanyolca dil desteği sunuyor ve çevrimdışı olarak da çalışabiliyor. Uygulama, sadece bir ölçüm aracı olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir dengeleme aracı olarak da işlev görüyor. Bu özellik, kullanıcıların duvara monte ettikleri çerçevelerin veya televizyonların düz olup olmadığını kontrol etmelerine yardımcı oluyor. Üç boyutlu bir referans noktası oluşturabilen uygulama, uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümleri yaparak kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelerle sanal nesneleri kolayca kıyaslamalarına olanak tanıyor.

Meta Quest 3'ün yeni güncellemesiyle gelen yenilikler sadece Layout uygulamasıyla sınırlı değil. Ayrıca, geçtiğimiz hafta duyurulan Meta AI Vision ve sohbet botu yetenekleri de bu güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Bu yeni özellikler sayesinde, Meta Quest 3 kullanıcıları, cihazlarında yapay zekâyı bir asistan olarak kullanabilecek ve bu asistan, cihazın karma gerçeklik geçiş özelliğini kullanarak çevresindeki ortamı gözlemleyip sorulara yanıt verebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Meta Quest 3, yeni özelliği sayesinde artık çok daha işlevsel