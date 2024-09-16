Meta Quest 3S’in bu zamana kadar ki en net görüntüleri sızdırıldı

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Meta'nın yeni sanal gerçeklik başlığı Quest 3S, özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yaklaşan Meta Connect konferansı öncesinde sızdırılan bilgiler, bu cihazın hem tasarımını hem de teknik özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Quest 3S, önceki modellerin aksine 3.5mm kulaklık girişine sahip olmayacak. Bu, kullanıcıların yüksek kaliteli ve gecikmesiz ses deneyimi için USB-C tipi ses çözümlerine yönelmeleri gerektiği anlamına geliyor. Ancak bu durum, cihazı kullanırken aynı zamanda şarj etme imkanını kısıtlıyor.

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Quest 3S'in batarya kapasitesi ise 16.7Wh olarak belirlenmiş. Bu değer, Quest 2 ve Quest 3 modelleri arasında bir yerde konumlanıyor. Ancak cihazın daha yüksek çözünürlüklü renk geçişi özelliği daha fazla enerji tüketimine neden olacak olsa da, fresnel lenslerin optik verimliliği sayesinde ekranın daha az parlaklıkta çalıştırılması gerekecek. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Quest 3S'in batarya ömrünün Quest 2 ve Quest 3 ile benzer seviyelerde olması bekleniyor.

Ayrıca sızdırılan görsellerde, cihazın 18W gücünde bir şarj adaptörü ile geleceği ve Quest 3'ün Touch Plus kontrol cihazlarına benzer bir el kontrolcüsüne sahip olacağı görülüyor. Meta'nın bu yeni başlığı, sanal gerçeklik teknolojisinde önemli bir adım olarak görülse de, 3.5mm kulaklık girişinin olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Özellikle USB-C çözümlerinin hem veri transferi hem de şarj işlemleri sırasında kullanılmasının gerekliliği, oyun ve uzun süreli kullanımlarda pratik sıkıntılar yaratabilir. Quest 3S'in tüm bu özellikleriyle, sanal gerçeklik deneyimini daha da ileri bir seviyeye taşıması bekleniyor.

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