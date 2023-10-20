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    Anlık Bildirim

    Meta, Threads’i canlandırmak için Facebook’u da kullanıyor

    Instagram tarafından Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads, tekrardan eski popülerliğini kazanabilmek için Facebook ile de entegre çalıştırılmaya başlandı.

    Meta, Threads’i canlandırmak için Facebook’u da kullanıyor Tam Boyutta Gör

    Instagram tarafından Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads, tekrardan eski popülerliğini kazanabilmek için Facebook ile de entegre çalıştırılmaya başlandı.

    Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen fakat ilk 1 ay sonunda popülerliğini yitiren Threads uygulamasını canlandırmak için Meta elinden gelenin fazlasını yapmaya başladı.

    Artık takip ettiğiniz kişilerin Threads paylaşımları, eğer ortak hesap kullanıyorsanız Facebook’ta da görünmeye başladı.

    Bu özellik daha önce Instagram için de aktif hale getirilmişti. Bu entegrasyon hamleleriyle Meta, Threads’i tekrar cazip hale getirmeye çalışıyor.

    Bundan önce de Meta, Twitter’da (X) çokça talep edilen ama bir türlü getirilmeyen paylaşım düzenleme güncellemesini Threads’e getirmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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