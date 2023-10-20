Meta, Threads’i canlandırmak için Facebook’u da kullanıyor

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Instagram tarafından Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads, tekrardan eski popülerliğini kazanabilmek için Facebook ile de entegre çalıştırılmaya başlandı.

Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen fakat ilk 1 ay sonunda popülerliğini yitiren Threads uygulamasını canlandırmak için Meta elinden gelenin fazlasını yapmaya başladı.

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Artık takip ettiğiniz kişilerin Threads paylaşımları, eğer ortak hesap kullanıyorsanız Facebook’ta da görünmeye başladı.

Bu özellik daha önce Instagram için de aktif hale getirilmişti. Bu entegrasyon hamleleriyle Meta, Threads’i tekrar cazip hale getirmeye çalışıyor.

Bundan önce de Meta, Twitter’da (X) çokça talep edilen ama bir türlü getirilmeyen paylaşım düzenleme güncellemesini Threads’e getirmişti.

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