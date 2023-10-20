Meta, Threads’i canlandırmak için Facebook’u da kullanıyor

Instagram tarafından Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen sosyal medya uygulaması Threads, tekrardan eski popülerliğini kazanabilmek için Facebook ile de entegre çalıştırılmaya başlandı.
Twitter’a (X) rakip olarak geliştirilen fakat ilk 1 ay sonunda popülerliğini yitiren Threads uygulamasını canlandırmak için Meta elinden gelenin fazlasını yapmaya başladı.
Artık takip ettiğiniz kişilerin Threads paylaşımları, eğer ortak hesap kullanıyorsanız Facebook’ta da görünmeye başladı.
Bu özellik daha önce Instagram için de aktif hale getirilmişti. Bu entegrasyon hamleleriyle Meta, Threads’i tekrar cazip hale getirmeye çalışıyor.
Bundan önce de Meta, Twitter’da (X) çokça talep edilen ama bir türlü getirilmeyen paylaşım düzenleme güncellemesini Threads’e getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.