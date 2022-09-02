Meta, VR başlıklar için Qualcomm ile iş birliği yaptı

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Meta, metaverse sektörü odaklı yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Meta yeni geliştireceği VR ve AR cihazlarda Qualcomm’un Meta için özelleştirilmiş Snapdragon XR yonga setini kullanacağını açıkladı.

Son dönemde metaverse ile ilgili çalışmalar hızla artmaya başladı. Bununla beraber yeni metaverse platformları oluşturarak metaverse’ün popüler olmasında etkili olan Meta, Qualcomm tarafından Meta için özelleştirilmiş Snapdragon XR çipini kullanacak. Yaklaşık iki sene önce piyasaya sürülen Meta Quest 2’de Snapdragon XR2 yonga seti kullanılmıştı.

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Qualcomm CEO’su Cristiano Amon’un Berlin’de gerçekleşen IFA konferansında yaptığı açılış konuşmasında söz konusu iş birliği duyuruldu. Amon konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Meta ile ortaklık kurarak, önümüzdeki yıllarda milyarlarca insan için bilişimin geleceğini kökten değiştirmek için dünyanın iki metaverse liderini bir araya getiriyoruz. XR’deki ortak liderliğimizi geliştiren bu anlaşma, şirketlerimizin çalışma, oynama, öğrenme, oluşturma ve bağlantı kurma şeklimizi tamamen gerçekleştirilmiş bir metaverse’e dönüştürmek için sınıfının en iyisi cihazlar ve deneyimler sunmalarına olanak tanıyacak”

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