Giphy yeniden satılıyor

Meta tarafından Mayıs 2020 yılında satın alınan ancak İngiltere’de düzenleyici kurumların onayına takılan Giphy, açılan davayı da kaybedince yeniden satılacak. Rekabet Kurulu platformun satılmasını istedi.

Giphy çok şanssız

İnternetin en büyük GIF platformu olan Giphy, 400 milyon dolar karşılığında Meta tarafından satın alınmıştı. Firmanın sosyal medya platformlarına daha derin bir entegrasyon yapacağı konuşuluyordu. Ne var ki İngiltere düzenleyici kurumu verilerin paylaşımı, rakip platformların erişminin kısıtlanması, haksız sözleşmeler ve reklam seçeneklerinin azalması gerekçeleri ile satışa onay vermedi. Ayrıca elden çıkarmasını istedi.

Meta ve Giphy anlaşması engellenebilir 10 ay önce eklendi

Meta ise konuyu Rekabet Kuruluna taşıyarak tamamen açık bir şekilde platformu işleteceğini belirtmişti. Ne var ki kurul 3 maddede haksız görerek kararı onadı. Böylece Giphy platformunun yeniden satılması zaruriyeti ortaya çıkmış oldu.

Meta kararı hayal kırıklığıyla karşıladığını belirtti. Firma Giphy satışı için iş birliğine hazır. Bununla birlikte farklı satın alımlar için arayışlarına da devam ediyor. Giphy kararı mali yönden Meta’yı pek etkilemeyecek ancak WhatsApp ve Instagram satın alımlarının yeniden incelendiği bir dönemde referans olabilir. İngiltere ayrıca Within VR firmasının satın alımı konusunda da bir dava açmaya hazırlanıyor.

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