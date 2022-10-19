Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Giphy yeniden satılıyor

    Ünlü GIF platformu Giphy’yi satın alan Meta düzenleyici kurum engeline takıldı. Rekabet Kurulu da Meta’yı haksız bulunca Giphy yeniden satılmak zorunda kalacak. 
    Oy Ver
    Meta
    Meta tarafından Mayıs 2020 yılında satın alınan ancak İngiltere’de düzenleyici kurumların onayına takılan Giphy, açılan davayı da kaybedince yeniden satılacak. Rekabet Kurulu platformun satılmasını istedi.

    Giphy çok şanssız

    İnternetin en büyük GIF platformu olan Giphy, 400 milyon dolar karşılığında Meta tarafından satın alınmıştı. Firmanın sosyal medya platformlarına daha derin bir entegrasyon yapacağı konuşuluyordu. Ne var ki İngiltere düzenleyici kurumu verilerin paylaşımı, rakip platformların erişminin kısıtlanması, haksız sözleşmeler ve reklam seçeneklerinin azalması gerekçeleri ile satışa onay vermedi. Ayrıca elden çıkarmasını istedi.

    Meta ise konuyu Rekabet Kuruluna taşıyarak tamamen açık bir şekilde platformu işleteceğini belirtmişti. Ne var ki kurul 3 maddede haksız görerek kararı onadı. Böylece Giphy platformunun yeniden satılması zaruriyeti ortaya çıkmış oldu.

    Meta kararı hayal kırıklığıyla karşıladığını belirtti. Firma Giphy satışı için iş birliğine hazır. Bununla birlikte farklı satın alımlar için arayışlarına da devam ediyor. Giphy kararı mali yönden Meta’yı pek etkilemeyecek ancak WhatsApp ve Instagram satın alımlarının yeniden incelendiği bir dönemde referans olabilir. İngiltere ayrıca Within VR firmasının satın alımı konusunda da bir dava açmaya hazırlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 2 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız