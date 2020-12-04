Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac

İlk oyunu 1987 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok başarılı oyunu çıkan Metal Gear serisinin film uyarlamasında başrolü, yani Solid Snake karakterini oynayacak olan isim belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf

Ayrıca Bkz. "David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı"

Birçok kez yapımına başlanan ancak sürekli ertelenen ve farklı hatalarla karşılaşan Metal Gear Solid filminin başrolü sonunda seçildi. Bir süredir Christen Bale'in başrolü oynayacağı söyleniyordu ancak daha öncesinde bu rolü canlandırmak istediğini de söyleyen Oscar Isaac rolü kaptı. Daha önce Ben Affleck, Hugh Jackman ve Tom Hardy gibi isimler de konuşuluyordu.

Oscar Isaac daha önce Star Wars'un son üçlemesinde, Ex Machina filminde izlemiştik. Oscar Isaac önümüzdeki yıl çıkacak olan Dune filminde de önemli bir role sahip ve ayrıca geçtiğimiz haftalarda da Marvel dizisi Moon Knight'ın başrolüne seçildi.

Başrolünde Oscar Isaac'in oynayacağı filmin ne yazık ki çok fazla detayı bilinmiyor. Metal Gear Solid filminin yönetmenliğini Jordan Vogt-Roberts, senaristliğini ise Derek Connolly üstlenecek.

https://kotaku.com/report-metal-gear-solid-movie-taps-oscar-isaac-to-play-1845809419

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.