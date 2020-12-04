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    Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac

    Oyun dünyasının popüler serilerinden olan Metal Gear Solid'in film uyarlamasında başrolü, yani Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu.
    2 hf.
    988
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Metal Gear Solid filminde Solid Snake karakterini oynayacak isim belli oldu: Oscar Isaac

    İlk oyunu 1987 yılında yayınlanan ve o zamandan bu zamana birçok başarılı oyunu çıkan Metal Gear serisinin film uyarlamasında başrolü, yani Solid Snake karakterini oynayacak olan isim belli oldu.

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    Birçok kez yapımına başlanan ancak sürekli ertelenen ve farklı hatalarla karşılaşan Metal Gear Solid filminin başrolü sonunda seçildi. Bir süredir Christen Bale'in başrolü oynayacağı söyleniyordu ancak daha öncesinde bu rolü canlandırmak istediğini de söyleyen Oscar Isaac rolü kaptı. Daha önce Ben Affleck, Hugh Jackman ve Tom Hardy gibi isimler de konuşuluyordu.

    Oscar Isaac daha önce Star Wars'un son üçlemesinde, Ex Machina filminde izlemiştik. Oscar Isaac önümüzdeki yıl çıkacak olan Dune filminde de önemli bir role sahip ve ayrıca geçtiğimiz haftalarda da Marvel dizisi Moon Knight'ın başrolüne seçildi. 

    Başrolünde Oscar Isaac'in oynayacağı filmin ne yazık ki çok fazla detayı bilinmiyor. Metal Gear Solid filminin yönetmenliğini Jordan Vogt-Roberts, senaristliğini ise Derek Connolly üstlenecek.



    https://kotaku.com/report-metal-gear-solid-movie-taps-oscar-isaac-to-play-1845809419 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    solidmis, turk hamamina gelsinde pamuk gibi ederler bunu ayol.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kojima olucak mı acaba projenin herhangibi bir noktasında
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    David hayter neden yok?
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    tom hardy rolü uçururdu yazık olmuş
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çakma Henry Cavill hiç yakışmamış
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    efsane bir oyun karakterini efsane adamlar oynamalı. oscar isaac kim lan, dünkü bok.
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    St1123 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bütçeden kısmak için bunu seçmiştir
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    Sulu Çor Kağan 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İtici bir oyuncu. Olmamış.
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    MrHamilton 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hugh Jackman, Ben Affleck, Tom Hardy gibi role daha çok yakışacak adamlar varken Isaac'in seçilmesi hata bence
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MrHamilton
    Hugh Jackman fazla yaşlı. Hardy iyi bir seçim olabilirmiş.
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    solidmis, turk hamamina gelsinde pamuk gibi ederler bunu ayol.
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