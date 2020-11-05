Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın

    Kasım ayı itibariyle Avrupa'da satışa sunulan yeni Golf Variant ve onun yükseltilmiş versiyonu Golf Alltrack'ın iç ve dış tasarımlarını detaylı bir şekilde gösteren yeni fotoğraflar paylaşıldı.
    6 gün
    3,4b
    1
    18
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni Golf Variant ve onun yükseltilmiş seçeneği Golf Alltrack ile ilgili ilk bilgileri geçtiğimiz eylül ayında paylaşmıştı. Şirket şimdi de araçların iç ve dış tasarımına daha detaylı göz atmamızı sağlayan yeni fotoğraflar yayınladı.

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan sekizinci nesil Golf'ü temel alan yeni Golf Variant, selefine göre toplam uzunluk bakımından 66 mm daha uzun ve daha fazla aks mesafesine sahip. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesinin 38 mm artırıldığını ve maksimum bagaj hacminin de 1642 litreye çıkarıldığını söylemek mümkün.

    Yeni Golf Variant'ın dış tasarımı B sütununa kadar hatchback kardeşiyle tamamen aynı. Daha uzun tavan, üzerindeki tavan rayları, daha yatık arka cam ve uzayan bagaj kapağı nedeniyle bu alana taşınan plakalık, iki gövde tipini dış tasarım olarak ayıran detaylardan. Yeni Golf Variant'ın iç mekanında ise hatchback kardeşine göre bir yenilik bulunmuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Volkswagen Golf R'ın kamuflajsız görüntüleri sızdırıldı

    Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın
    Tam Boyutta Gör

    Kasım ayı itibariyle Avrupa'da satışa çıkan yeni Golf Variant, ilk etapta üç ekonomik motor seçeneğiyle satılacak. Giriş seviyesinde 48 volt hafif hibrit desteğine sahip 110 beygirlik 1.0 litre eTSI karşımıza çıkıyor. Bunun yanın da 115 beygir ve 150 beygirlik 2.0 litre TDI motorlarla ilk seçenekler tamamlanıyor.

    İlerleyen süreçte üç benzinli motor daha yelpazeye eklenecek: 90 beygirlik 1.0 litre TSI, 130 beygirlik 1.5 litre TSI ve 150 beygirlik 1.5 litre TSI. Hafif hibrit seçenekler de 130 beygir ve 150 beygirlik 1.5 litre eTSI motorlarla genişleyecek. Yükseltilmiş Golf Alltrack ise standart olarak 200 beygirlik 2.0 litre TDI, 7 ileri DSG ve 4Motion AWD kombinasyonuyla satılacak.

    Ayrıca Bkz. "Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti"

    Son olarak, Golf Variant modellerinin standart güvenlik ekipmanlarının artırıldığını da belirtelim. Şerit takip asistanı, yaya algılama ve acil durum frenine sahip ön bölge asistanı, sürücü dikkat uyarısı, XDS elektronik diferansiyel kilidi, diğer araçlarla ve trafik altyapısıyla iletişim kurabilen Car2X teknolojisini bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

    Yeni Golf Variant modellerinin Almanya'daki fiyatı KDV dahil 23.117 euro'dan başlıyor. Alltrack versiyonunun fiyatı ise yaklaşık 40 bin euro.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi
    1 sa.
    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı
    15 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    207m 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çok daha şık. Golf’ e Station karoser yakışmamış.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Bu çok daha şık. Golf’ e Station karoser yakışmamış. ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jocker35 6 gün ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Bu hoşuna gittiyse gözlerine bi baktir istersen
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Enki (Hakan SÖZAL) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sarı olan neyse de şu grimsi olan nasıl iğrenç bir arabadır ya. Çok çirkin olmuş bu renk. Arabanın zaten sis farları bile çirkin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crashris (Mahmut Karaca) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    arabayı geçtim ilk resimde arkadaki yere bittim valla adamların elini vurduğu şey güzel oluyor nedense, bir mimar olarak baktıkça ferahlıyorum. öyle yerim olsun kafam rahat olsun varsın clio olsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mendieta58 (Gksn Dmr) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Golf sw ler hep çirkin olmuştur,geleneği bozmamışlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ibo-wan 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yahu bu ön farlar nedir böyle?! Çok aşağıda ve üstü dümdüz, kaşlarını çatmış bi kaplumbağadan hallice saçmasapan bir dizayn, allah akıl fikir versin alana ne diyim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emekkk 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yav ne kadar çirkin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Golf'e neden 40bin yürro versin bi insan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darthskywalker (Ac V) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sw araç severim ama bu hoşuma gitmedi. favori sw aracım şu anda kia proceed...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jocker35 6 gün ( Mesaj Silindi ) darthskywalker
    Yeni focus active wagona bir bak derim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadan çekiştirip uzatmışlar gibi duruyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    207m 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu çok daha şık. Golf’ e Station karoser yakışmamış.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    beyinsis 6 gün ( Mesaj Silindi ) 207m
    golf 7'nin sw modelini beğenmemiştim ama bunu beğendim ben de.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    baybay17 (g. e.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) 207m
    hocam bu araç hangi model? gerçekten güzelmiş
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş da iştehh... PARA YOK PARA!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3380 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yeni golf variant ve
    4 etiket daha yeni golf alltrack Volkswagen golf 8 Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 6 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu 6 gün Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı 6 gün GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı 6 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı 6 gün Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor 6 gün Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı 6 gün Şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 6 gün iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri 6 gün Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi 6 gün The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı 6 gün RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor 6 gün Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın Sonraki Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor 6 gün AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi! 6 gün Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak 6 gün AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı 6 gün PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor 6 gün 109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz 6 gün Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti 6 gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı 6 gün Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim 6 gün TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 6 gün Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor? 6 gün Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti 6 gün Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı 6 gün PS Store'da popüler bağımsız oyunlara büyük indirimler 6 gün Bitcoin fiyatı 14 bin doları aştı ama piyasa eziliyor 6 gün Yerli Covid-19 aşısının insanlı ilk denemelerine başlandı 6 gün Netflix ve Amazon Prime, RTÜK'ten lisans aldı 6 gün Makyajlı 2021 Nissan Navara karşınızda: Önemli yenilikler ve yeni PRO-4X donanımı 6 gün Samsung; derinlik odaklı yeni ISOCELL Vision sensörünü duyurdu 6 gün PS5 çıkış oyunları Türkçe olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız