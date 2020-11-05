Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın

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Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni Golf Variant ve onun yükseltilmiş seçeneği Golf Alltrack ile ilgili ilk bilgileri geçtiğimiz eylül ayında paylaşmıştı. Şirket şimdi de araçların iç ve dış tasarımına daha detaylı göz atmamızı sağlayan yeni fotoğraflar yayınladı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan sekizinci nesil Golf'ü temel alan yeni Golf Variant, selefine göre toplam uzunluk bakımından 66 mm daha uzun ve daha fazla aks mesafesine sahip. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesinin 38 mm artırıldığını ve maksimum bagaj hacminin de 1642 litreye çıkarıldığını söylemek mümkün.

Yeni Golf Variant'ın dış tasarımı B sütununa kadar hatchback kardeşiyle tamamen aynı. Daha uzun tavan, üzerindeki tavan rayları, daha yatık arka cam ve uzayan bagaj kapağı nedeniyle bu alana taşınan plakalık, iki gövde tipini dış tasarım olarak ayıran detaylardan. Yeni Golf Variant'ın iç mekanında ise hatchback kardeşine göre bir yenilik bulunmuyor.

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Kasım ayı itibariyle Avrupa'da satışa çıkan yeni Golf Variant, ilk etapta üç ekonomik motor seçeneğiyle satılacak. Giriş seviyesinde 48 volt hafif hibrit desteğine sahip 110 beygirlik 1.0 litre eTSI karşımıza çıkıyor. Bunun yanın da 115 beygir ve 150 beygirlik 2.0 litre TDI motorlarla ilk seçenekler tamamlanıyor.

İlerleyen süreçte üç benzinli motor daha yelpazeye eklenecek: 90 beygirlik 1.0 litre TSI, 130 beygirlik 1.5 litre TSI ve 150 beygirlik 1.5 litre TSI. Hafif hibrit seçenekler de 130 beygir ve 150 beygirlik 1.5 litre eTSI motorlarla genişleyecek. Yükseltilmiş Golf Alltrack ise standart olarak 200 beygirlik 2.0 litre TDI, 7 ileri DSG ve 4Motion AWD kombinasyonuyla satılacak.

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Son olarak, Golf Variant modellerinin standart güvenlik ekipmanlarının artırıldığını da belirtelim. Şerit takip asistanı, yaya algılama ve acil durum frenine sahip ön bölge asistanı, sürücü dikkat uyarısı, XDS elektronik diferansiyel kilidi, diğer araçlarla ve trafik altyapısıyla iletişim kurabilen Car2X teknolojisini bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

Yeni Golf Variant modellerinin Almanya'daki fiyatı KDV dahil 23.117 euro'dan başlıyor. Alltrack versiyonunun fiyatı ise yaklaşık 40 bin euro.

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