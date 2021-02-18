Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında

Birçok farklı stüdyonun bağlı olduğu şirket olan Embracer Group, mali raporlarını paylaştı ve şirkete bağlı olan stüdyoların toplamda 150 farklı oyun üzerinde çalıştığı öğrenildi.

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Embracer Group, geçtiğimiz haftalarda Borderlands serisinin geliştiricisi olan Gearbox Software’i satın almıştı ve bünyesine bağlı olan stüdyoları iyice büyütmüştü. Şu anda en öne çıkan stüdyolar şu şekilde: Gearbox Software (Borderlands), Volition (Saint's Row), Coffee Stain (Satisfactory) ve 4A Games (Metro Exodus).

Geliştirilmekte olan 150 oyunun 70 tanesinin Mart 2022’den önce tamamlanması bekleniyor. Dediğimiz gibi Embracer Group birçok stüdyoya sahip olduğu için aslında bu sayı çok fazla değil.

Geliştirilen oyunların nasıl bir dağılıma sahip olduğu ise bilinmiyor. Ancak şu an için 4A Games’in yeni bir Metro oyunu yaptığı biliniyor. İlerleyen süreçte bu oyunlar ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır.

https://www.ign.com/articles/embracer-group-has-150-games-in-development-with-70-to-be-completed-by-march-2022

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