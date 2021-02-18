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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında

    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Embracer Group, 150 farklı oyun üzerinde çalışıyor ve bunların 70’i Mart 2022’den önce tamamlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 23:30 (5 sa.)
    426
    3
    1
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında

    Birçok farklı stüdyonun bağlı olduğu şirket olan Embracer Group, mali raporlarını paylaştı ve şirkete bağlı olan stüdyoların toplamda 150 farklı oyun üzerinde çalıştığı öğrenildi.

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    Ayrıca Bkz. "A Way Out'un geliştiricisi, yeni oyunu It Takes Two'dan sıkılan olursa 1000 dolar vereceğini söyledi"

    Embracer Group, geçtiğimiz haftalarda Borderlands serisinin geliştiricisi olan Gearbox Software’i satın almıştı ve bünyesine bağlı olan stüdyoları iyice büyütmüştü. Şu anda en öne çıkan stüdyolar şu şekilde: Gearbox Software (Borderlands), Volition (Saint's Row), Coffee Stain (Satisfactory) ve 4A Games (Metro Exodus).

    Geliştirilmekte olan 150 oyunun 70 tanesinin Mart 2022’den önce tamamlanması bekleniyor. Dediğimiz gibi Embracer Group birçok stüdyoya sahip olduğu için aslında bu sayı çok fazla değil.

    Geliştirilen oyunların nasıl bir dağılıma sahip olduğu ise bilinmiyor. Ancak şu an için 4A Games’in yeni bir Metro oyunu yaptığı biliniyor. İlerleyen süreçte bu oyunlar ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır.



    https://www.ign.com/articles/embracer-group-has-150-games-in-development-with-70-to-be-completed-by-march-2022 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar Avrupa'nın devi oldu bir anda agar.io misali yuta yuta
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