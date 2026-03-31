Hayranların yıllardır beklediği ve zaman zaman kötü haberlerle gündeme gelen açık dünya Yüzüklerin Efendisi oyunu için yeni bir iddia ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Warhorse Studios, yeni bir “The Lord of the Rings” açık dünya projesi üzerinde çalışıyor olabilir.

Açık dünya LOTR RPG'si geliyor

Warhorse Studios, bilindiği üzere başarılı RPG serisi Kingdom Come: Deliverance ile tanınıyor. İddialara göre stüdyonun üzerinde çalıştığı bu oyun üçüncü şahıs perspektifinde bir açık dünya “The Lord of the Rings” aksiyon oyunu olacak. Bu iddialar ilk kez Eylül 2025’te Insider Gaming tarafından gündeme taşınmıştı. Söz konusu raporda, projenin kısmen Abu Dhabi Investment Office (ADIO) tarafından yaklaşık 100 milyon dolar ile finanse edildiği ve amacının Hogwarts Legacy gibi başarılı oyunlarla doğrudan rekabet etmek olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan Warhorse’un Kingdom Come: Deliverance 3 dışında ayrı bir proje üzerinde çalışıyor olabileceği de daha önceleri dile getirilmişti. Stüdyo, yeni oyun için Unreal Engine deneyimi arayan iş ilanları yayınlamıştı. Stüdyonun yeni bir oyun için iş akışını değiştirmesi mantıklı görünüyor. Ek olarak hem Yüzüklerin Efendisi oyun hakları hem de Warhorse Studios, Embracer Group bünyesinde bulunuyor. Bu da proje için doğal zeminin mevcut olduğuna işaret ediyor.

Tolkien evreninde bugüne kadar tek oyunculu açık dünya aksiyon RPG türünde bir oyun yapılmamış olması ise bu iddiayı daha da dikkat çekici kılıyor. Monolith’in Shadow of Mordor/War oyunları aksiyon-macera odaklıydı ve önceki yapımlar açık dünya değildi. Tek istisna, MMORPG türündeki The Lord of the Rings Online ve Amazon Game Studios’un geliştirmeyi planladığı ancak iptal edilen MMORPG projesi olarak kayda geçiyor.

Warhorse imzalı “açık dünya” Yüzüklerin Efendisi oyunu gelebilir

