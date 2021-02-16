Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak

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Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiricliğini ise 4A Games'in yaptığı 2019 yılında yayınlanan Metro Exodus'un yenilenmiş versiyonu Metro Exodus Enhanced Edition detaylandırıldı.

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Birçok oyun gibi Metro Exodus'un da yeni nesil için özel güncellemesi geliyor. Ancak diğer oyunlara ek olarak Metro Exodus'un yenilenmiş sürümü PC'ye de gelecek. Metro Exodus Enhanced Edition ismi ile yeni bir oyun gibi yayınlanacak olan oyunun barındıracağı yenilikler de belli oldu.

Metro Exodus Enhanced Edition, Metro Exodus'a sahip olanlara ücretsiz olarak sunulacak. Oyun 2021 yılının ilkbahar aylarında yayınlanacak. Steam ve Epic Games Store hesaplarında oyunun normal sürümünü şu anda satın alabilirsiniz.

Oyunun yenilenmiş versiyonundaki yenilikleri de 4A Games'in paylaştığı tabloda bulabilirsiniz. Advenced Ray Traced Reflections ve DLSS 2.0 desteği hariç tüm yenilikler hem konsollara hem PC'ye gelecek. Bahsi geçen destekler ise yalnızca PC'ye gelecek.

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https://www.gematsu.com/2021/02/metro-exodus-enhanced-edition-coming-to-pc-this-spring-ps5-and-xbox-series-upgrades-detailed

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