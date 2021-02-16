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    Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak

    2019 yılında yayınlanan başarılı oyun Metro Exodus'un yenilenmiş versiyonu Metro Exodus Enhanced Edition, PC için de duyuruldu. Konsoldaki yenilikler detaylandırıldı.
    16 Şubat 2021, 10:02 (1 gün)
    1,3b
    1
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak
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    Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiricliğini ise 4A Games'in yaptığı 2019 yılında yayınlanan Metro Exodus'un yenilenmiş versiyonu Metro Exodus Enhanced Edition detaylandırıldı.

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    Birçok oyun gibi Metro Exodus'un da yeni nesil için özel güncellemesi geliyor. Ancak diğer oyunlara ek olarak Metro Exodus'un yenilenmiş sürümü PC'ye de gelecek. Metro Exodus Enhanced Edition ismi ile yeni bir oyun gibi yayınlanacak olan oyunun barındıracağı yenilikler de belli oldu.

    Metro Exodus Enhanced Edition, Metro Exodus'a sahip olanlara ücretsiz olarak sunulacak. Oyun 2021 yılının ilkbahar aylarında yayınlanacak. Steam ve Epic Games Store hesaplarında oyunun normal sürümünü şu anda satın alabilirsiniz. 

    Oyunun yenilenmiş versiyonundaki yenilikleri de 4A Games'in paylaştığı tabloda bulabilirsiniz. Advenced Ray Traced Reflections ve DLSS 2.0 desteği hariç tüm yenilikler hem konsollara hem PC'ye gelecek. Bahsi geçen destekler ise yalnızca PC'ye gelecek.

    Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak
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    https://www.gematsu.com/2021/02/metro-exodus-enhanced-edition-coming-to-pc-this-spring-ps5-and-xbox-series-upgrades-detailed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen zeytunk
    Yorma editörleri, kendin oku anla
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hali hazırda olanlara bedava verilecekmiş.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu serininde suyunu sıktılar artik
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    ?Roovu (Umut Caglar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Aynen ya bu ne ya 15. oyun oldu artık.
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ŞU BAHSİ GEÇEN ÖZELLİKLERİ AZ DA OLSA ÇEVİRSEYDİNİZ TR YE
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Yorma editörleri, kendin oku anla
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