Metroid Prime Remastered - inceleme: Çok iyi bir "remake"

Tam Boyutta Gör Özellikle son yıllarda remastered ve remake oyunları çok fazla görmeye başladık. Bazı oyunlar remastered’ın bazı oyunlar da remake’in hakkını gerçekten veriyor. Bazıları da gerçekten sadece para kazanmak için yapılan projeler oluyor. Elbette çoğunlukla bu tarz projeleri eski oyunlarda görüyoruz. Burda aslında remastered ve remake’in farkından biraz bahsetmek gerek. Remastered dediğimizde daha çok grafikleri şöyle bir elden geçirilmiş, ufak yenilikler ve yükseltmelerin olduğu oyunları görüyoruz. Remake ise oyunun baştan yapılması gibi bir anlama geliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan Metroid Prime Remastered, bu remastered ve remake isimlerini çok yanlış anlamış.

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Bu “yanlış anlamış” cümlesini kurduğumda aklınıza olumsuz bir fikir gelmiş olabilir. Açıkçası benim de aklıma ilk gelen olumsuz bir düşünce olurdu ancak hayır, Metroid Prime geliştiricileri remastered olayını yanlış anlamış çünkü yaptıkları şey bir remake. Hem de kusursuz bir remake. Dediğim gibi normal şartlarda bir remastered oyun çıktığı zaman ufak yenilikler, geliştirmeler bekleriz ancak bu oyunda sanki sıfırdan yapılmış bir yapım bizleri karşılıyor. 2002 yılında orijinali çıkmış olan oyun zaten döneminin ve genel olarak oyun sektörünün en önemli, en sevilen oyunlarından birisi. Bu yüzden içerik anlamında bu oyunun fazlasıyla iyi olduğunu ve daha önce oynamayanların bu konuda kafasında bir soru işareti olmamasını rahatlıkla söyleyebilirim.

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Remastered Değil Remake

Metroid Prime Remastered, Nintendo Switch konsolunun teknolojisini sonuna kadar kullanan ve sınırları zorlayan bir yapıya sahip. Birçok açıdan günümüz oyunlarına yakın bir teknoloji sunan oyunun bunu Switch üzerinde, yani 5 yıllık bir konsolda yapması da ekstra hayranlık uyandırıcı. Metroid Prime Remastered ile birlikte 60 FPS, yüksek detaylı ve kenar yumuşatmalı bir oyun sizleri bekliyor. TV’ye bağladığınızda 1600x900, el konsolu olarak kullandığınızda ise 1066x600’lük bir çözünürlük sunuyor. Kısacası Metroid Prime Remastered geliştiricileri remastered olayını yanlış anlamış çünkü bu oyun bir remake. Hatta iyi remastered olmaktan öte iyi bir remake.

Oynanış tarafında da ufak yenilikler mevcut. Ancak burada da yine orijinale sadık kalınmış ve yenilikler aslında geliştirme tarzında bizlere sunulmuş. Bu yenilenmiş sürümde eleştirebileceğim tek bir detay var o da müzikler. Açıkçası orkestranın kullanıldığı yenilenmiş parçalar duymayı çok isterdim ancak müzik tarafında bir geliştirmeye gidilmiş gibi durmuyor. Tabii bu kadar artının yanında çok da göze batan bir eksi olmadığını belirtmekte fayda var.

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Kesinlikle Oynanmalı

Toparlamak gerekirse bilim kurgu temalı, FPS türündeki Metroid Prime Remastered, zaten oynanışı ve evreniyle yıllar önce kalbimizi kazanmış bir yapım olmuştu. Yenilenen grafiklerle de günümüz nesline çok yakın bir seviyeye gelmiş ve muazzam bir deneyimi bizlere hazırlamış. Son zamanlarda ne yazık ki çok fazla oyun için iyi ki Switch’im var diyememiştim ancak Metroid Prime Remastered ile birlikte hem geçmişe keyifli bir yolculuk yaptım hem de iyi ki Switch konsoluna sahibim dedim. Bu yüzden eğer Switch’iniz varsa kesinlikle oynamanız gereken bir yapım, eğer konsola sahip değilseniz de konsol aldıracak oyunların arasına güzelce giriş yapmış bir oyun Metroid Prime Remastered.

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Bu arada dördüncü oyun da geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu. Metroid Prime Remastered için gösterilen özeni görünce dördüncü oyun için de iyice heyecanlandığımız belirtmeme gerek. Umarım bizleri yine muhteşem bir oyun bekliyordur.

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Metroid Prime Remastered - inceleme