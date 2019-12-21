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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi daha iyi fotoğraf çekecek

    iPhone 11 serisi yakın zamanda üçüncü taraf kamera ışığı aksesuarlarına kavuşacak. Apple yeni serinin fotoğraf yeteneklerini arttırarak profesyonellerin de ilgisini çekmeye çalışıyor.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi daha iyi fotoğraf çekecek
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    Apple’ın geçen yıllara göre biraz daha satışlarını arttırmasını sağlayan iPhone 11 serisinin tanıtımında öne çıkan unsurlardan birisi fotoğrafçılıktı. 3 modelde de kamera kombinasyonuna göre önemli fotoğraf özellikleri sunan Apple şimdi üçüncü taraf üretici desteğini de istiyor.

    Programa dahil edildi

    Gelen bilgilere göre iPhone 11 serisi için firma yeni bir Made for iPhone programı başlatıyor. Üçüncü taraf üreticiler yeni MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi için mobil fotoğraf ışıklandırması aksesuarları geliştirebilecekler.

    Ayrıca Bkz. "Apple cihazlar arası veri transferi için uydulardan yararlanacak"

    MFI programı kapsamındaki aksesuarlar, verimsizlik oluşturan Bluetooth teknolojisi yerine deklanşör ve flaş ile doğrudan etkileşime geçebilen Lightning portunu kullanacaklar. Apple üreticilere belirlediği yeni özellikleri göndermiş durumda.

    Sadece iPhone 11 ile uyumlu olacak ışıklandırma aksesuarları için henüz üretim izni verilmiş değil. Apple bir süre ortaklarının programı incelemesini istiyor. Bu bakımdan ilk ürünlerin piyasaya çıkması Bahar aylarındaki etkinliğe sarkabilir.



    https://www.slashgear.com/manufacturers-may-be-preparing-mfi-photography-lights-for-iphone-11-20604084/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sa. yeni yorumcu
    İnsan hayret etmeden edemiyor. Gittikçe küçülen ve incelen şu akıllı telefonların onca uygulama ve oyunu çalıştırmasının yanında bir de yüksek kalite fotoğraf ve video çekebilme özellikleri ile doldurulması! Bilim kurgu filmlerinde 2019 için "mesela 1982 yapımı Blade Runner'da bahsedilen sene" yapılan bir çok benzetmeyi ve hayali geleceğin teknolojilerini cep telefonları çoktan yakalamış ve geçmiş gibi görünüyor.
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