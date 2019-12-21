MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi daha iyi fotoğraf çekecek

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Apple’ın geçen yıllara göre biraz daha satışlarını arttırmasını sağlayan iPhone 11 serisinin tanıtımında öne çıkan unsurlardan birisi fotoğrafçılıktı. 3 modelde de kamera kombinasyonuna göre önemli fotoğraf özellikleri sunan Apple şimdi üçüncü taraf üretici desteğini de istiyor.

Programa dahil edildi

Gelen bilgilere göre iPhone 11 serisi için firma yeni bir Made for iPhone programı başlatıyor. Üçüncü taraf üreticiler yeni MFI programı sayesinde iPhone 11 serisi için mobil fotoğraf ışıklandırması aksesuarları geliştirebilecekler.

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MFI programı kapsamındaki aksesuarlar, verimsizlik oluşturan Bluetooth teknolojisi yerine deklanşör ve flaş ile doğrudan etkileşime geçebilen Lightning portunu kullanacaklar. Apple üreticilere belirlediği yeni özellikleri göndermiş durumda.

Sadece iPhone 11 ile uyumlu olacak ışıklandırma aksesuarları için henüz üretim izni verilmiş değil. Apple bir süre ortaklarının programı incelemesini istiyor. Bu bakımdan ilk ürünlerin piyasaya çıkması Bahar aylarındaki etkinliğe sarkabilir.

https://www.slashgear.com/manufacturers-may-be-preparing-mfi-photography-lights-for-iphone-11-20604084/