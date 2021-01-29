Mi Air Charge uzaktan kablosuz şarj sunabiliyor

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Günümüzde kablosuz şarj plakaları temel olarak birebir temas prensibi üzerinden çalışıyor ve uzak mesafeden şarj konusunda genelde bir girişim göremiyoruz. Xiaomi uzak mesafeye kablosuz alan gönderebilen bir istasyon geliştirdi.

Xiaomi Mi Air Charge neler sunuyor?

Xiaomi Mi Air Charge kablosuz şarj istasyonu sade ve şık görünümü ile dikkat çekiyor. 5W kablosuz Qi standardını temel alan istasyon bu bakımdan oldukça yavaş şarj ediyor ancak uyumlu cihazınız varsa odanızda uzak bir mesafeye koyabiliyorsunuz. Yani illa yanında tutmanıza gerek yok.

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Kablosuz Qi standardı ile şarj istasyonunda 144 adet anten dizilimi enerji dalgalarını fiziksel engelleri de aşarak çevresine yayıyor. Uyumlu cihazlarda da yine kablosuz antenler dalgaları alarak enerji şeklinde bataryayı besliyor. Xiaomi’nin kablosuz şarj istasyonu için pek çok patenti mevcut. Henüz cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

https://www.engadget.com/mi-air-charge-true-wireless-power-041709168.html

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