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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Air Charge uzaktan kablosuz şarj sunabiliyor

    Xiaomi Mi Air Charge adındaki kablosuz şarj istasyonu odanızda herhangi bir noktaya uyumlu cihazınızı koyduğunuz zaman 5W seviyesinde şarj edebilmenizi sağlıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Günümüzde kablosuz şarj plakaları temel olarak birebir temas prensibi üzerinden çalışıyor ve uzak mesafeden şarj konusunda genelde bir girişim göremiyoruz. Xiaomi uzak mesafeye kablosuz alan gönderebilen bir istasyon geliştirdi.

    Xiaomi Mi Air Charge neler sunuyor?

    Xiaomi Mi Air Charge kablosuz şarj istasyonu sade ve şık görünümü ile dikkat çekiyor. 5W kablosuz Qi standardını temel alan istasyon bu bakımdan oldukça yavaş şarj ediyor ancak uyumlu cihazınız varsa odanızda uzak bir mesafeye koyabiliyorsunuz. Yani illa yanında tutmanıza gerek yok.

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor"

    Kablosuz Qi standardı ile şarj istasyonunda 144 adet anten dizilimi enerji dalgalarını fiziksel engelleri de aşarak çevresine yayıyor. Uyumlu cihazlarda da yine kablosuz antenler dalgaları alarak enerji şeklinde bataryayı besliyor. Xiaomi’nin kablosuz şarj istasyonu için pek çok patenti mevcut. Henüz cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.



    https://www.engadget.com/mi-air-charge-true-wireless-power-041709168.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    45 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalan haber apple yapdı iphone 12 pro plus var elinde kandırmayın milleti lütfen (!)
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    M Mirketsesii 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bataryasız telefonlar geliyor yavaş yavaş
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    5w mı o kadar senedir gelişiyor
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda buda oldu
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    ergenius (vedat bişkin) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam da komplo teorileri üretmelik. Teknolojinin kölesi olacağız, aile bağları kalmayacak ve başımızı telefondan kaldırmayacağız yeğen
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ergenius
    Şeyi unutmuşsun: "Aşı çipleri bununla kontrol edilecek"
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