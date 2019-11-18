Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor

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Xiaomi önümüzdeki günlerde büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. @AndroidSaint adlı Twitter kullanıcısı bu konuyla ilgili bazı ipuçları veren bir poster paylaştı.

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Çinli şirket bu hafta Mi Geliştirici Konferansı (MIDC) adı verilen bir konferans düzenleyecek. MIDC 2019 etkinliği 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yani yarın başlayacak.

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3.000'den fazla geliştirici katılacak

Xiaomi'nin Pekin'de düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanından 3.000'in üzerinde geliştiricinin katılacağı konferansta hangi teknolojilerden ve konulardan bahsedeceği hakkında bir bilgi yok.

Ancak poster görselinde akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve diğer cihazların görüntüleri yer alıyor. Tüm detayları öğrenebilmemiz için çok kısa bir süre daha beklememiz gerecek.