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    Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bu hafta geliştiriciler için büyük bir basın konferansı düzenleyecek. Mi Geliştirici Konferansı'nın posteri bu konuda bazı ipuçları verdi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor
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    Xiaomi önümüzdeki günlerde büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. @AndroidSaint adlı Twitter kullanıcısı bu konuyla ilgili bazı ipuçları veren bir poster paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti"

    Çinli şirket bu hafta Mi Geliştirici Konferansı (MIDC) adı verilen bir konferans düzenleyecek. MIDC 2019 etkinliği 19-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yani yarın başlayacak.

    3.000'den fazla geliştirici katılacak

    Xiaomi'nin Pekin'de düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanından 3.000'in üzerinde geliştiricinin katılacağı konferansta hangi teknolojilerden ve konulardan bahsedeceği hakkında bir bilgi yok.

    Ancak poster görselinde akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve diğer cihazların görüntüleri yer alıyor. Tüm detayları öğrenebilmemiz için çok kısa bir süre daha beklememiz gerecek.



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    canmania 4 gün
    Ankara’da mı ?
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