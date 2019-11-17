e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti

Devlet hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olan bir sistem e-Devlet, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan bir açıklamaya göre 44.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı.

"e-Devlet üzerinden 5 bin 75 farklı hizmet sunuluyor"



Koç, e-Devlet'in kamu kurumları ve vatandaşlar için süreçleri basitleştirmeye yardımcı olduğunu, devlet bilgi programlarına ve hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını aktararak, vatandaşların, istedikleri zaman ve istedikleri yerden devlet dairelerine ve acentelerine fiziksel seyahat gerekmeksizin etkileşim kurabileceklerini söyledi.

Koç, sistem sayesinde kişilerin kendilerine ait verileri anlık olarak gördüğünü, süreçleri online olarak takip edebildiğini dile getirdi.

Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 2008'de 6 bin 990 kişi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı. Her yıl bu sayılar artıyor. e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 535'i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88'i belediye hizmetleri, 396'sı özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 944 yeni hizmet e-Devlet kapısına entegre edildi. Kamu hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir."

En fazla rağbet Sosyal Güvenlik Kurumuna

e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğuna dikkat çeken Koç,

"Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu" ifadelerini kullandı.

e-Devlet'e nasıl kayıt olunur?

e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek yurt içerisindeki PTT şubelerinden alınabilir.

Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/e-devlette-kullanici-sayisi-445-milyonu-gecti-441637.html

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