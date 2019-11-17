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    e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti

    e-Devlet, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan bir açıklamaya göre güncel olarak 44.5 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.
    5 gün
    1,7b
    1
    21
    Web Siteleri
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Devlet hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olan bir sistem e-Devlet, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan bir açıklamaya göre 44.5 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı.

    "e-Devlet üzerinden 5 bin 75 farklı hizmet sunuluyor"

    Koç, e-Devlet'in kamu kurumları ve vatandaşlar için süreçleri basitleştirmeye yardımcı olduğunu, devlet bilgi programlarına ve hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını aktararak, vatandaşların, istedikleri zaman ve istedikleri yerden devlet dairelerine ve acentelerine fiziksel seyahat gerekmeksizin etkileşim kurabileceklerini söyledi.
    Koç, sistem sayesinde kişilerin kendilerine ait verileri anlık olarak gördüğünü, süreçleri online olarak takip edebildiğini dile getirdi.
    Koç, e-Devlet kullanıcı sayısının 2008'de 6 bin 990 kişi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
    "e-Devlet kullanıcı sayısı 44 milyon 585 bin 564 kişiye ulaştı. 2008 yılında 5 bin 747 olan giriş sayısı da bu yıl 1 milyar 9 milyon 512 bine ulaştı. Her yıl bu sayılar artıyor. e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmet sunulmakta. Bunların 2 bin 535'i devlet kurumu hizmetleri, 2 bin 88'i belediye hizmetleri, 396'sı özel kurum hizmetleri, 54'ü su ve kanalizasyon hizmetlerinden oluşuyor. Bu yıl 944 yeni hizmet e-Devlet kapısına entegre edildi. Kamu hizmetlerinin e-Devlet kapısına entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir."

    En fazla rağbet Sosyal Güvenlik Kurumuna

    e-Devlet üzerinden en fazla kullanılan kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğuna dikkat çeken Koç,
    "Kullanıcılarımız e-Devlet üzerinden 234 milyon 641 bin kere 4A hizmet dökümü, 143 milyon 847 bin kere dava dosyası sorgulaması, 121 milyon 542 kez vergi borcu sorgulaması, 70 milyon 535 bin kez mobil hat sorgulaması yaptı ayrıca SGK tescil ve hizmet dökümü, araç plakasına yazılan ceza sorgulaması, e-bordro hizmeti, icra dosyası sorgulaması, tapu bilgileri sorgulaması, yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması da en fazla tercih edilen hizmetlerden oldu" ifadelerini kullandı.

    e-Devlet'e nasıl kayıt olunur?

    e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek yurt içerisindeki PTT şubelerinden alınabilir.
    Bunun yanı sıra üzerinde e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.
    e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
    Mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre de oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.
    Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

    https://www.trthaber.com/haber/turkiye/e-devlette-kullanici-sayisi-445-milyonu-gecti-441637.html Yorum Yaz
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    Nevfel 5 gün en beğenilen
    Almanya da çalışan akrabam sabıka kaydı almak istemiş. 2 haftada zor geldi diyor:) Kendisi edevletten 2 sn de almanca olarak sabıka kaydı almış adamlar dumur. Almanya özellikle devlet hizmetlerinin dijitalleşmesi konusunda bizden gerçekten de ilginç bir şekilde çok geride.

    Sonra bankada dolar hesabı açmak istiyor şubeye gidip. Adamlar onu ara bunu ara bir türlü açamıyorlar. Telefonundan bizim ülkedeki bankacılık programını açıp dili değiştirip 10 sn'de dolar hesabı açıyor ağızları açık kalıyor adamların. Dolar hesabını açıyorlar sonunda ama dolar veremeyiz demişler:)

    Bizde hem edevlet hem de dijital bankacılık hizmetleri çok iyi yerde. Bunları ihraç etmek kimsenin aklına geliyor mu acaba? Bizim bu birikimi almanyaya satmayı becerebilsek iyi para kırarız bu işten.
    Almanya da çalışan akrabam sabıka kaydı almak istemiş. 2 haftada zor geldi diyor:) Kendisi edevletten 2 sn de almanca olarak sabıka kaydı almış adamlar dumur. A...
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    5 Yanıt Yanıtla +41
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    gorkem2626 5 gün
    Türkiye de yapılmış ve yapılabilecek en iyi projelerden biri oldu. Hakkını vermek lazım :)
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    alaz1903 4 gün
    Ama 2020 yılında abonelik iptallerinde fax göndermemiz gerekiyor nedense :)

    Üstelik bütün telekominikasyon şirketlerinin e-devlet erişimi olmasına rağmen. Burada suçlu abonelik iptali için fax isteyen şirketler değil bu arada. Yasa gereği fax gönderilmesi gerekiyor. Ama firmalar da bu zorunluluğu çok güzel kullanıyor. Yok fax okunmuyor, yok efendim gelmedi, kıl oldu, tüy bitti fln. Bir baktınız aboneliğiniz yeni döneme girmiş. Kol böreği lezzetinde yeni faturalandırma yapılmış.

    Bir telefon onayıyla abonelik başlatma imkanının olduğu bir ortamda E-devlet gibi bir sistem varken abonelik iptallerinin fax göndermek yerine e-devlet üzerinden yapılabileceği yasal düzenlemeye gidilemiyor.
    Ama 2020 yılında abonelik iptallerinde fax göndermemiz gerekiyor nedense :) Üstelik bütün telekominikasyon şirketlerinin e-devlet erişimi olmasına rağme...
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    snoppy 4 gün
    Ayrıca "elektronik imza" sahibi iseniz ekstra hizmetlerden daha yararlanabiliyorsunuz
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    Adoring 4 gün
    Güzel sistem umarım e devlette hacklenip insanların bilgileri tekrar çalınmaz.
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    kaazto28 4 gün
    Para olmadıktan sonra edevlette sabıka kaydı almışım bankada dolar hesabı açmışım. Ne işe yarar.

    Gören de zannedecek 44.5 milyon kişinin hayatı on numara bi tek sabıka kaydı ve dolar hesabı açmak gibi işleri sıkıntılıydı onlar da halloldu. Artık huzur içinde yaşayabiliriz.
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    huhuq 4 gün
    umarım sistem iyi korunuyordur
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    DH Misafiri 4 gün
    Bir kerede bizim yaptığımız bir şeyi birilerinden ileri görün be. Kendi ülkesi ağzıyla kuş tutsa bu kuş niye küçük diyecek durumdasınız.
    Demirden korkup trene binmeyelim modundasınız. Ama aynısını almanya yapsa ve saldırı alsa sesiniz çıkmaz.
    Vizyon farkı.
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    Galaxy. 4 gün
    Çok faydalı
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    İl teber 4 gün
    Bankacılık ve Telekomünikasyon konusunda hesap kapatmalar daha pratik olsa iyi olacak.
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    alaz1903 4 gün
    Ama 2020 yılında abonelik iptallerinde fax göndermemiz gerekiyor nedense :)

    Üstelik bütün telekominikasyon şirketlerinin e-devlet erişimi olmasına rağmen. Burada suçlu abonelik iptali için fax isteyen şirketler değil bu arada. Yasa gereği fax gönderilmesi gerekiyor. Ama firmalar da bu zorunluluğu çok güzel kullanıyor. Yok fax okunmuyor, yok efendim gelmedi, kıl oldu, tüy bitti fln. Bir baktınız aboneliğiniz yeni döneme girmiş. Kol böreği lezzetinde yeni faturalandırma yapılmış.

    Bir telefon onayıyla abonelik başlatma imkanının olduğu bir ortamda E-devlet gibi bir sistem varken abonelik iptallerinin fax göndermek yerine e-devlet üzerinden yapılabileceği yasal düzenlemeye gidilemiyor.
    Yanıtla +8
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    gorkem2626 5 gün
    Türkiye de yapılmış ve yapılabilecek en iyi projelerden biri oldu. Hakkını vermek lazım :)
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    Nevfel 5 gün en beğenilen
    Almanya da çalışan akrabam sabıka kaydı almak istemiş. 2 haftada zor geldi diyor:) Kendisi edevletten 2 sn de almanca olarak sabıka kaydı almış adamlar dumur. Almanya özellikle devlet hizmetlerinin dijitalleşmesi konusunda bizden gerçekten de ilginç bir şekilde çok geride.

    Sonra bankada dolar hesabı açmak istiyor şubeye gidip. Adamlar onu ara bunu ara bir türlü açamıyorlar. Telefonundan bizim ülkedeki bankacılık programını açıp dili değiştirip 10 sn'de dolar hesabı açıyor ağızları açık kalıyor adamların. Dolar hesabını açıyorlar sonunda ama dolar veremeyiz demişler:)

    Bizde hem edevlet hem de dijital bankacılık hizmetleri çok iyi yerde. Bunları ihraç etmek kimsenin aklına geliyor mu acaba? Bizim bu birikimi almanyaya satmayı becerebilsek iyi para kırarız bu işten.
    4 Yanıt Yanıtla +41
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    e_capkan 5 gün Nevfel
    bizde banka kullanımı çok fazla olduğu için rekabet çok . o yüzden uygulamalar gelişmiştir
    herkes 5-10 banka kullanıyor.
    yabancılar da bu kadar olduğunu sanmıyorum.

    edevlet ten geçen gün nüfus kayıt örneği alacaktık alamadık.
    daha emekleme aşamasında sistem.
    geçen abonelik sonlandırma gibi özellikler geldi fena değildi o gelişme.
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    gun 4 gün Nevfel
    Almanlar bizi kıskanıyora getirmiş bir yorum ve en beğenilen yorum olmuş yanlış görüyorum galiba.
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    RAIZEN 4 gün
    Almanların bu konuda temkinli olmasını gericilik olarak yorumlamak da ancak bize özgü bir hareket olurdu sanırım.



    Biz o kadar ilericiyiz ki "kazara" nüfusun yarısının vatandaşlık bilgilerini korsanlara kaptırdık.



    Adamlar vatandaşına değer veriyor, bilgilerini uzaktan erişilebilecek herhangi bir platforma taşımıyor. Biz de buna gericilik diyoruz. Vizyon farkı.
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