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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Michelin Türkiye'den ambulanslara lastik desteği

    Michelin Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek vermek amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulanslar için lastik bağışında bulundu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Michelin Türkiye'den ambulanslara lastik desteği
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    Michelin Türkiye, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak sağlık çalışanlarının yürüttüğü olağanüstü mücadeleye bir nebze de olsa destek olmak amacıyla harekete geçti.

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    Euromaster iş birliği ile sağlık çalışanları için ücretsiz lastik bakım servisi başlatan Michelin Türkiye, bunun yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ambulanslar için lastik bağışında bulundu. Konuyla ilgili Michelin Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Michelin Türkiye olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin etkilerini birlik ve dayanışma ile el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte cephenin en önünde olağanüstü bir mücadele veren sağlık çalışanlarımızın yanında yer alıyor bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ilk günden itibaren sunduğu olağanüstü çabayı takdirle karşılıyor onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ambulans lastiği bağışında bulunan Michelin Türkiye, bir süre önce de Euromaster ile birlikte sağlık çalışanlarına destek olmak için 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan bir kampanya başlatmış ve Euromaster noktalarından hizmet alacak olan İl Sağlık Müdürlükleri Ambulansları ve Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Lastik Sökme-Takma, Balans ve Lastik Tamiri için servis bakım hizmeti sağlayacağını açıklamıştı.



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