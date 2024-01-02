Neredeyse bir asır sonra Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu

Mickey ve Minnie Mouse için bir asırlık yolculuk
ABD telif hakları yasası, karakterlerin haklarının 95 yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor; bu da Steamboat Willie'deki karakterlerin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu malı haline geldiği anlamına geliyor. Bu eserler artık yasal olarak paylaşılabilir, icra edilebilir, yeniden kullanılabilir veya örneklenebilir.
Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin kamu malı olması, bu karakterlerin her halinin kullanılabileceği anlamını taşımıyor. Zira Disney, Mickey'nin daha modern versiyonlarının hala telif hakkı kapsamında olduğu konusunda uyarıyor. Dolayısıyla sadece ilk hallerini kullanmak mümkün olacak. Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.