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    Anlık Bildirim

    Neredeyse bir asır sonra Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu

    ABD’de telif korumasının bitmesinin ardından ilk kez 1928 yapımı bir kısa filmde görünen Mickey ve Minnie Mouse artık kamu malı oldu. İsteyen herkes bu karakterleri kullanabilecek.
    Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu Tam Boyutta Gör
    Mickey ve Minnie'nin konuşmayan ilk versiyonlarının yer aldığı 1928 yapımı kısa film Steamboat Willie, Disney'in kaderini değiştiren ve sinema tarihine geçen bir an olarak görülüyor. Ve şimdi ise Disney'in telif hakkının sona ermesinin ardından, bu karakterler artık ABD'de halka açık hale geldi. Böylece karikatüristler gibi içerik üreticiler artık Mickey ve Minnie'nin en eski versiyonlarını yeniden işleyip kullanabilecekler.

    Mickey ve Minnie Mouse için bir asırlık yolculuk

    ABD telif hakları yasası, karakterlerin haklarının 95 yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor; bu da Steamboat Willie'deki karakterlerin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu malı haline geldiği anlamına geliyor. Bu eserler artık yasal olarak paylaşılabilir, icra edilebilir, yeniden kullanılabilir veya örneklenebilir.

    Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin kamu malı olması, bu karakterlerin her halinin kullanılabileceği anlamını taşımıyor. Zira Disney, Mickey'nin daha modern versiyonlarının hala telif hakkı kapsamında olduğu konusunda uyarıyor. Dolayısıyla sadece ilk hallerini kullanmak mümkün olacak. Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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