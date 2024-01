Neredeyse bir asır sonra Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu

Tam Boyutta Gör Mickey ve Minnie'nin konuşmayan ilk versiyonlarının yer aldığı 1928 yapımı kısa film Steamboat Willie, Disney'in kaderini değiştiren ve sinema tarihine geçen bir an olarak görülüyor. Ve şimdi ise Disney'in telif hakkının sona ermesinin ardından, bu karakterler artık ABD'de halka açık hale geldi. Böylece karikatüristler gibi içerik üreticiler artık Mickey ve Minnie'nin en eski versiyonlarını yeniden işleyip kullanabilecekler.

Mickey ve Minnie Mouse için bir asırlık yolculuk

ABD telif hakları yasası, karakterlerin haklarının 95 yıl boyunca saklanabileceğini söylüyor; bu da Steamboat Willie'deki karakterlerin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu malı haline geldiği anlamına geliyor. Bu eserler artık yasal olarak paylaşılabilir, icra edilebilir, yeniden kullanılabilir veya örneklenebilir.

Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin kamu malı olması, bu karakterlerin her halinin kullanılabileceği anlamını taşımıyor. Zira Disney, Mickey'nin daha modern versiyonlarının hala telif hakkı kapsamında olduğu konusunda uyarıyor. Dolayısıyla sadece ilk hallerini kullanmak mümkün olacak. Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.

Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu