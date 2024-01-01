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    Anlık Bildirim

    BluTV içerik kataloğuna dört HBO dizisi daha ekledi

    BluTV, HBO dizilerini kataloğuna eklemeye devam ediyor. Son birkaç gün içinde dört farklı HBO dizisini kataloğuna ekleyen platform, yeni yılda bu sayıyı daha da arttıracak.
    BluTV HBO dizilerini eklemeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Warner Bros., HBO Max adlı dijital platformunu kurduğu ilk dönemde bunu tüm dünyaya yayılan bir platforma dönüştürme niyetindeydi. Nitekim aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye HBO Max'i getirmek için yol haritası çizildi. Hatta bu yönde işe alımlar, atamalar yapıldı. Ne var ki bu süreçte Warner Bros. bir kez daha satılıp Warner Bros. Discovery olunca, yeni yönetim bu planları askıya aldı. Böylece HBO Max'in Türkiye'ye gelmesinin önü de kapanmış oldu. Ancak görünen o ki BluTV Türkiye'deki bu açığı kapatacak. Çünkü kısa süre önce Warner Bros. Discovery tarafından satın alınan BluTV, HBO dizilerini içerik kataloğuna eklemeye devam ediyor.

    Hâlihazırda pek çok HBO yapımının Türkiye haklarını elinde bulunduran BluTV, son günlerde dört popüler HBO dizisini daha içerik kataloğuna ekledi. Amerikan kablolu kanalının en sevilen yapımlarından olan Euphoria'nın 2. sezonu nihayet BluTV'ye gelirken, yanında The White Lotus'un ilk iki sezonu ile popüler mini diziler Scenes from a Marriage ve Sharp Objects'i de getirdi. Buna bir de geçtiğimiz günlerde platforma eklenen eski HBO dizisi Band of Brothers eklenince, platformdaki HBO yapımlarının sayısı bir anda arttı.

    Üstelik önümüzdeki dönemde bu sayı daha da artacak gibi duruyor. Yeni yıla girerken, 2024'te izleyicileri nelerin beklediğini gösteren bir tanıtım videosu yayınlayan BluTV, bu tanıtım videosunda çok sayıda HBO yapımına yer verdi. Yeni yılda platforma gelecek HBO yapımları arasında The Regime ve The Sympathizer gibi merakla beklenen yeni yapımlar ve Succession'ın yeni sezonu da yer alıyor.

    Görünen o ki BluTV, Warner Bros. Discovery çatısı altında faaliyet göstereceği yeni dönemde HBO Max'in, ya da yeni adıyla MAX'in Türkiye ayağı olarak işlev görecek. Çünkü HBO ve MAX yapımlarının yavaş yavaş BluTV kataloğunda toplanmaya başladığını görebiliyoruz. Şu anda beIN Connect ve TV+ gibi diğer platformlarda olan HBO dizilerinin de BluTV'ye dönmesiyle birlikte bu dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşecek gibi duruyor. Nitekim Succession ve Euphoria gibi dizilerin Türkiye'da başka platformlarda olan yeni sezonlarının BluTV'ye dönmesi de bunun habercisi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 10 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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