BluTV içerik kataloğuna dört HBO dizisi daha ekledi

Hâlihazırda pek çok HBO yapımının Türkiye haklarını elinde bulunduran BluTV, son günlerde dört popüler HBO dizisini daha içerik kataloğuna ekledi. Amerikan kablolu kanalının en sevilen yapımlarından olan Euphoria'nın 2. sezonu nihayet BluTV'ye gelirken, yanında The White Lotus'un ilk iki sezonu ile popüler mini diziler Scenes from a Marriage ve Sharp Objects'i de getirdi. Buna bir de geçtiğimiz günlerde platforma eklenen eski HBO dizisi Band of Brothers eklenince, platformdaki HBO yapımlarının sayısı bir anda arttı.
Üstelik önümüzdeki dönemde bu sayı daha da artacak gibi duruyor. Yeni yıla girerken, 2024'te izleyicileri nelerin beklediğini gösteren bir tanıtım videosu yayınlayan BluTV, bu tanıtım videosunda çok sayıda HBO yapımına yer verdi. Yeni yılda platforma gelecek HBO yapımları arasında The Regime ve The Sympathizer gibi merakla beklenen yeni yapımlar ve Succession'ın yeni sezonu da yer alıyor.
Görünen o ki BluTV, Warner Bros. Discovery çatısı altında faaliyet göstereceği yeni dönemde HBO Max'in, ya da yeni adıyla MAX'in Türkiye ayağı olarak işlev görecek. Çünkü HBO ve MAX yapımlarının yavaş yavaş BluTV kataloğunda toplanmaya başladığını görebiliyoruz. Şu anda beIN Connect ve TV+ gibi diğer platformlarda olan HBO dizilerinin de BluTV'ye dönmesiyle birlikte bu dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşecek gibi duruyor. Nitekim Succession ve Euphoria gibi dizilerin Türkiye'da başka platformlarda olan yeni sezonlarının BluTV'ye dönmesi de bunun habercisi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.