Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron'dan stratejik yatırım: Çip üretimi Hindistan'a genişliyor

    Flaş bellek, katı hal sürücüleri ve DRAM söz konusu olduğunda dünyanın önde gelen üreticilerinden Micron, Hindistan'da yeni bir üretim tesisi kuruyor. İşte detaylar
    Oy Ver
    Micron'dan stratejik yatırım: Çip üretimi Hindistan'a genişliyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın sayılı yarı iletken üreticilerinden Micron, üretim yelpazesini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Şimdi de dev üretici, Hindistan'da yeni bir çip paketleme ve birleştirme tesisi için çalışmalara başladı. Yeni tesis, 1 milyar doları aşan bir yatırımla Hindistan hükümetinin onayını bekliyor. İşte detaylar

    Üretim Hindistan'a genişliyor

    Bildirilenlere göre Micron'un yeni üretim tesisi, Hindistan'ın Ahmedabad ve Sanand bölgeleri arasında 300.000 metrekarelik bir araziye konumlandırılacak. Bununla birlikte adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı, yeni tesisin montaj, test, işaretleme ve paketleme ile birlikte veri depolama cihazlarının üretiminden sorumlu olacağını bildirdi. Rapora göre Micron, birkaç hafta içinde resmi bir açıklama yapmayı planlıyor. 

    Yeni yatırımın detaylı ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Ancak yeni tesisin, Micron'un halihazırda Japonya, Malezya, Tayvan, Singapur ve Çin gibi ülkelerde faaliyette veya geliştirme aşamasında olan 11 farklı tesis arasına katılacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenler için Micron, dünyanın en büyük DRAM, katı hal sürücüleri ve flaş bellek üreticilerinden biri konumunda. Yeni yatırımın ise yarı iletken rekabetine hız kazanmadırması bekleniyor..

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    broadway otomatik vites yorumları have had kullanımı sigortasız araç satılır mı internetim iyi ama ping var photoshop aynalama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız