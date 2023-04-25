Micron'dan stratejik yatırım: Çip üretimi Hindistan'a genişliyor

Üretim Hindistan'a genişliyor
Bildirilenlere göre Micron'un yeni üretim tesisi, Hindistan'ın Ahmedabad ve Sanand bölgeleri arasında 300.000 metrekarelik bir araziye konumlandırılacak. Bununla birlikte adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı, yeni tesisin montaj, test, işaretleme ve paketleme ile birlikte veri depolama cihazlarının üretiminden sorumlu olacağını bildirdi. Rapora göre Micron, birkaç hafta içinde resmi bir açıklama yapmayı planlıyor.
Yeni yatırımın detaylı ayrıntıları ise henüz açıklanmadı. Ancak yeni tesisin, Micron'un halihazırda Japonya, Malezya, Tayvan, Singapur ve Çin gibi ülkelerde faaliyette veya geliştirme aşamasında olan 11 farklı tesis arasına katılacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenler için Micron, dünyanın en büyük DRAM, katı hal sürücüleri ve flaş bellek üreticilerinden biri konumunda. Yeni yatırımın ise yarı iletken rekabetine hız kazanmadırması bekleniyor..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)