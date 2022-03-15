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    Micron kötümser: SSD ve DRAM fiyatları artacak

    Küresel çip krizi ne yazık ki 2022 yılı boyunca etkisini hissettirecek. Aşırı talep nedeniyle SSD ve DRAM fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
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    SSD
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    Son yıllarda bir nebze de olsa esnemeye başlayan NAND ve DRAM fiyatları, özellikle küresel çip krizi ile birlikte yeniden artışa geçmişti. Küresel çip krizine paralel olarak fiyat artışları da durmayacak gibi.

    Micron patronu kötümser konuştu

    Micron patronu Sanjay Mehotra verdiği bir demeçte küresel çip krizi nispeten hafiflese bile 2023 yılına kadar stokların eski seviyesine gelemeyeceğini belirtti. Belirli bileşenlerde 2023 yılı içerisinde bir rahatlama bekleniyor. Bu da haliyle fiyatların yükselmesine neden oluyor.

    Micron önümüzdeki 10 yılda Ar-Ge ve üretim süreçlerine 150 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Zira otonom araç teknolojileri artık bir sunucu sistemi gibi bileşene ihtiyaç duyuyor. Diğer taraftan sunucu sistemlerinin de bileşen ihtiyacı katlanarak artıyor. Mevcut üretim kapasitesi ile talebi karşılamak pek mümkün olmayacak.

    Micron patronu ayrıca ABD Başkanı Biden ile görüşmesine de değindi. ABD’nin yonga sektöründe hakim bir duruma yükselmek için Micron gibi sektör devleri ile ortaklık yapma çabalarının devam ettiği ve farklı teşvikler sayesinde bu çabalara sıcak bakıldığı da dile getiriliyor.

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