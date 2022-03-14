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    Çin’de koronavirüs önlemleri üretimi aksatıyor

    Son dönemde durgun bir şekilde devam eden Çin’deki COVID-19 vakaları bu hafta bir anda fırladı. 3000 civarına kadar yaklaşan vakalar nedeniyle kısıtlamalar geri getirildi. 
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    Apple
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    Ülkemizde ve Batılı ülkelerde yavaş yavaş COVID-19 tedbirleri hafifletilirken Çin’de ise aksine kısıtlamalardan vazgeçilmiyor. Bu hafta itibariyle yeni kısıtlama tedbirlerini gündeme alan Çin’de üretim de aksıyor.

    Foxconn üretimi durdurdu

    Gelen bilgilere göre yeni bir COVID-19 dalgasıyla karşı karşıya kalan Shenzen şehrinde yerel yönetim kısıtlama kararı aldı. 20 Mart tarihine kadar yaklaşık 17.5 milyon şehir sakini kısıtlamaya tabi olurken toplu taşıma gibi kalabalık ortamların faaliyetleri de durduruldu.

    Bölgede üretim yapan Foxconn da kısıtlamalardan etkileniyor. Üretimin bir kısmı diğer şehirlerdeki tesislere aktarılsa da mevcut bantlarda aksamalar yaşanıyor. Tesisler Apple başta olmak üzere pek çok markaya üretim yapıyor.

    COVID sayılarının gidişatı kısıtlamaları da doğrudan etkileyecek. Rakamlarda azalma olmazsa yeni tedbirler gündeme gelebilir veya uzayabilir. Bu durumda firmaların ürünlerinde sevkiyat gecikmeleri yaşanması kaçınılmaz.

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