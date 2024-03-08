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    SK Hynix, yapay zeka için HBM belleklere 1 milyar dolar yatırım yapıyor

    Güney Koreli bellek devi SK Hynix, gelişen yapay zeka pazarının hayati bir bileşen olan Yüksek Bant Genişlikli Bellekler (HBM) için 1 milyar dolar yatırım yapıyor.
    SK Hynix, HBM belleklere 1 milyar dolar yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Yüksek Bant Genişlikli Bellekler (HBM) yapay zeka pazarının hayati bir bileşen olarak kalmaya devam ediyor. SK Hynix ise bu alandaki konumunu sürdürmek için gelişmiş çip paketleme harcamalarını artıracağını açıkladı. Firmanın HBM bellekler özelinde Güney Kore'de 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

    SK Hynix, HBM'e 1 milyar dolar yatırıyor

    SK Hynix’in bu yatırımının arkasında elbette şimdilerde inanılmaz derecede kazançlı olan yapay zeka patlaması bulunuyor. Firma 1 milyar doları aşan yatırımlar sayesinde elde edilecek geliştirmelerle HBM belleklerin daha az güç tüketmesini ve daha fazla performans kazanmasını hedefliyor. Eski bir Samsung mühendisi olan ve şu anda SK Hynix'te paketleme teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu olan Lee Kang-Wook, yarı iletkenlerde önümüzdeki 50 yılın artık paketlemeyle ilgili olacağını söylüyor.

    Lee Kang-Wook aslında önemli bir isim. Kendisi üçüncü nesil HBM2E teknolojisini paketlemek için yeni bir yönteme öncülük etti ve bu yöntem diğer iki büyük üretici (Samsung ve Micron) tarafından hızla takip edildi. Lee, 2002 yılında Samsung'un bellek bölümünde baş mühendis olduğu dönemde Through-Silicon Via (TSV) tabanlı 3D paketleme teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmişti. Bu çalışma daha sonra HBM'in geliştirilmesinin temelini oluşturacaktı. Bilindiği üzere HBM, bellek kalıplarının üst üste yığıldığı bir bellek türü ve TSV bağlantıları da bu dikey kalıpların daha hızlı ve çok daha verimli şekilde çalışmasını sağlıyor.

    SK Hynix, HBM belleklere 1 milyar dolar yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    2019 yılında Nvidia tarafından tedarikçi olarak seçilen Sk Hynix’in HBM çözümleri halihazırda firmanın AI GPU’larında kullanılıyor. Nvidia, Hopper H100, Hopper H200 (HBM3E belleğe sahip ilk AI GPU) ve yeni nesil Blackwell B100 AI GPU’ları dahil olmak üzere AI çözümlerinde SK hynix'in en yeni HBM3 ve HBM3E bellek modüllerini kullanıyor. SK Hynix’in hisseleri bu sadeye Nvidia ile birlikte 2023'ün başından bu yana yaklaşık yüzde 120 değer kazandı.

    İşin bir de rekabet boyutu var. SK Hynix ve ABD'li ortağı AMD ile 2013 yılında HBM'yi dünyaya tanıttığında rakipleri yoktu ve Samsung, HBM2'yi geliştirene kadar iki yıl boyunca rakipsiz kaldılar. Şimdiler rekabet çok yakın. Samsung, geçtiğimiz haftalarda 12 katmanlı DRAM çipleri ve 36 GB'lık sektörün en büyük kapasitesiyle teknolojinin beşinci nesli olan HBM3E'yi geliştirdiğini açıkladı. Micron, H200 Tensor Core ünitelerinin bir parçası olacak 24GB, 8 katmanlı HBM3E'nin seri üretimine başlamış durumda. SK Hynix ise kısa bir süre önce 12 katmanlı HBM3E belleklerin örneklerini Nvidia’ya tedarik etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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