SK Hynix, yapay zeka için HBM belleklere 1 milyar dolar yatırım yapıyor

SK Hynix, HBM'e 1 milyar dolar yatırıyor
SK Hynix’in bu yatırımının arkasında elbette şimdilerde inanılmaz derecede kazançlı olan yapay zeka patlaması bulunuyor. Firma 1 milyar doları aşan yatırımlar sayesinde elde edilecek geliştirmelerle HBM belleklerin daha az güç tüketmesini ve daha fazla performans kazanmasını hedefliyor. Eski bir Samsung mühendisi olan ve şu anda SK Hynix'te paketleme teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu olan Lee Kang-Wook, yarı iletkenlerde önümüzdeki 50 yılın artık paketlemeyle ilgili olacağını söylüyor.
Lee Kang-Wook aslında önemli bir isim. Kendisi üçüncü nesil HBM2E teknolojisini paketlemek için yeni bir yönteme öncülük etti ve bu yöntem diğer iki büyük üretici (Samsung ve Micron) tarafından hızla takip edildi. Lee, 2002 yılında Samsung'un bellek bölümünde baş mühendis olduğu dönemde Through-Silicon Via (TSV) tabanlı 3D paketleme teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmişti. Bu çalışma daha sonra HBM'in geliştirilmesinin temelini oluşturacaktı. Bilindiği üzere HBM, bellek kalıplarının üst üste yığıldığı bir bellek türü ve TSV bağlantıları da bu dikey kalıpların daha hızlı ve çok daha verimli şekilde çalışmasını sağlıyor.
İşin bir de rekabet boyutu var. SK Hynix ve ABD'li ortağı AMD ile 2013 yılında HBM'yi dünyaya tanıttığında rakipleri yoktu ve Samsung, HBM2'yi geliştirene kadar iki yıl boyunca rakipsiz kaldılar. Şimdiler rekabet çok yakın. Samsung, geçtiğimiz haftalarda 12 katmanlı DRAM çipleri ve 36 GB'lık sektörün en büyük kapasitesiyle teknolojinin beşinci nesli olan HBM3E'yi geliştirdiğini açıkladı. Micron, H200 Tensor Core ünitelerinin bir parçası olacak 24GB, 8 katmanlı HBM3E'nin seri üretimine başlamış durumda. SK Hynix ise kısa bir süre önce 12 katmanlı HBM3E belleklerin örneklerini Nvidia’ya tedarik etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.