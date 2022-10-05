Micron kesenin ağzını açtı: 100 milyar dolarlık yatırım

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Pandemi döneminde yaşanan küresel çip krizi ve önümüzdeki dönemde yonga talebinin daha da artacağı ihtimali dökümcüleri büyük bir yarışa soktu. Intel, Samsung, TSMC neredeyse 100 milyar dolarlık yatırımları gözden çıkarmış durumda. Micron da kesenin ağzını açtı.

Micron’dan dev tesis yatırımı

Yonga döküm sektöründe görünen o ki rekabette iddialı ve sözü geçer olabilmek adına devasa bütçeler ayırmak gerekiyor. Döküm devlerinin son 2 yılda sözünü verdiği veya faaliyete geçirdiği yatırım planları 100 milyar doların üzerine çıktı.

ABD merkezli Micron, 40 milyar dolarlık yeni yatırımını duyurdu 1 ay önce eklendi

Micron yaptığı açıklamada önümüzdeki 20 yıl içerisinde New York şehrinde devasa bir tesis hayata geçireceğini ve toplamda 100 milyar dolara mal olacağını belirtti. Bu rakam şehir tarihindeki en büyük özel yatırım olacak.

Yaklaşık 40 Amerikan futbolu sahası büyüklüğünde olacak tesisler 50 bin kişiye iş imkânı yaratacak. Firmanın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD’de yapma planının önemli bir parçası bu tesisler üzerinden gerçekleşecek. Daha önce de farklı bölgelerde tesisler inşa edilmişti.

Micron ilk 10 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. İlk bölüm 2024 yılında inşaata başlayacak ve 2030 civarında üretime hazır hale gelecek. 2040 veya 2045 gibi de kalan bölümlerin tamamlanması planlanıyor. Micron ayrıca projede engelli vatandaşların da kolay iş bulabilmesi için 250 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

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