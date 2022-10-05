Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Micron kesenin ağzını açtı: 100 milyar dolarlık yatırım

    Kısa süre önce 40 milyar dolarlık bir tesis yatırımı duyuran Micron, bunun belirli bölümlerinin dahil olduğu yeni bir proje daha duyurdu. Yatırım toplamda 100 milyar dolara ulaşacak.
    Oy Ver

    Micron Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminde yaşanan küresel çip krizi ve önümüzdeki dönemde yonga talebinin daha da artacağı ihtimali dökümcüleri büyük bir yarışa soktu. Intel, Samsung, TSMC neredeyse 100 milyar dolarlık yatırımları gözden çıkarmış durumda. Micron da kesenin ağzını açtı.

    Micron’dan dev tesis yatırımı

    Yonga döküm sektöründe görünen o ki rekabette iddialı ve sözü geçer olabilmek adına devasa bütçeler ayırmak gerekiyor. Döküm devlerinin son 2 yılda sözünü verdiği veya faaliyete geçirdiği yatırım planları 100 milyar doların üzerine çıktı.

    Micron yaptığı açıklamada önümüzdeki 20 yıl içerisinde New York şehrinde devasa bir tesis hayata geçireceğini ve toplamda 100 milyar dolara mal olacağını belirtti. Bu rakam şehir tarihindeki en büyük özel yatırım olacak.

    Yaklaşık 40 Amerikan futbolu sahası büyüklüğünde olacak tesisler 50 bin kişiye iş imkânı yaratacak. Firmanın DRAM üretiminin yüzde 40’ını ABD’de yapma planının önemli bir parçası bu tesisler üzerinden gerçekleşecek. Daha önce de farklı bölgelerde tesisler inşa edilmişti.

    Micron ilk 10 yıl içerisinde 20 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor. İlk bölüm 2024 yılında inşaata başlayacak ve 2030 civarında üretime hazır hale gelecek. 2040 veya 2045 gibi de kalan bölümlerin tamamlanması planlanıyor. Micron ayrıca projede engelli vatandaşların da kolay iş bulabilmesi için 250 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız